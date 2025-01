Afrique: Les Africains les plus influents de 2024

LIBREVILLE — Le magazine NewAfrican publie ce 27 décembre 2024 sa très attendue liste annuelle des 100 Africains les plus influents. Cette liste célèbre les réalisations et les contributions des Africains de divers domaines qui ont eu un impact positif sur le continent et le monde au cours de l'année écoulée.

La liste publiée par NewAfrican révèle l'émergence des visionnaires africains dans l'IA en 2024, une année charnière pour les institutions de financement du développement

L'un des lecteurs de NewAfrican a comparé la liste des Africains les plus influents à une « grande réunion de famille, où nous nous retrouvons à la fin de l'année et où nous partageons les différentes réalisations de l'année dans tous les secteurs d'activité ».

Suscitant le commentaire d'Anver Versi, rédacteur en Chef de NewAfrican : « Je n'avais jamais envisagé notre rubrique des 100 Africains les plus influents de cette manière, mais je pense que notre ami lecteur a tout à fait raison ! »

Alors que l'intelligence artificielle (IA) fait la une des journaux technologiques cette année, la section « Science et académie » regorge d'experts africains très impliqués dans ce domaine.

Si la technologie peut offrir de nombreuses possibilités de s'attaquer à certains problèmes endémiques, elle n'est pas exempte d'écueils. L'Éthiopienne Abeba Birhane a mené des recherches qui ont révélé que les ensembles de données d'images à grande échelle couramment utilisés pour développer des systèmes d'IA contenaient des étiquettes racistes et misogynes ainsi que des images offensantes. Les experts Rediet Abebe et Joy Buolamwini abordent également les questions éthiques liées à l'IA et aux biais inhérents aux algorithmes.

Le changement climatique reste une question urgente, et les dirigeants africains des secteurs privé et public et de la société civile sont pleinement engagés dans la lutte contre ce problème vital. Ibrahima Cheikh Diong est entré dans la liste après avoir assumé le rôle de directeur exécutif du nouveau Fonds de réponse aux pertes et dommages, qui aura un impact direct sur la manière dont les nations en développement pourront répondre aux effets les plus graves de la crise climatique. Michael Kakande a également été nommé pour avoir mené une campagne acharnée en faveur de la justice climatique et pour avoir facilité la participation des jeunes Africains au débat mondial.

À bien des égards, 2024 a constitué une année déterminante pour les institutions financières de développement, comme en témoigne le nombre de nominations dans la liste : Sidi Ould Tah de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Samaila Zubairu de la Société financière africaine, Thierno-Habib Hann de Shelter Afrique, Akinwumi Adesina et Hassatou Diop N'Sele de la Banque africaine de développement, Benedict Oramah d'Afreximbank, Alain Ebobissé d'Africa50 et Manuel Moses de l'African Trade & Investment Development Insurance.

En cette année des Jeux olympiques de Paris, NewAfrican un hommage particulier aux médaillés olympiques : Letsile Tebogo, qui a volé la vedette lors de la finale du 200 m pour offrir au Botswana sa première médaille d'or ; Sifan Hassan, qui a remporté des médailles dans les épreuves du 5 km, du 10 km et du marathon, battant le record olympique ; et Imane Khelif, dont la médaille d'or a été une victoire non seulement sportive, mais aussi sur les préjugés.

L'édition 2024 des 100 Africains les plus influents de NewAfrican « offre un regard approfondi sur les réalisations exceptionnelles de personnalités extraordinaires qui façonnent le récit africain sur le continent et à l'étranger. Leurs vies et leurs histoires passionnantes sont une source d'inspiration et un témoignage de l'incomparable résilience et de l'unique ingéniosité de l'esprit africain », indique le groupe IC Publications (éditeur du www.MagazinedelAfrique.com) dans un communiqué.

Les 100 Africains les plus influents en 2024 :

Politique et service public

Bassirou Diomaye Faye

Kemi Badenoch

Muhammad Ali Pate

Claver Gatete

Ali Mohamed

Roi Mohamed VI

Ronald Lamola

Yemi Osinbajo

Nardos Bekele-Thomas

Ibrahima Cheikh Diong

Business

Robins Tchale-Watchou

Fatima Tambajang

Dr Sidi Ould Tah

Samaila Zubairu

Thierno-Habib Hann

Akinwumi Adesina

Adebayo Ogunlesi

Wale Tinubu

Aigboje Aig-Imoukhuede

Prof Benedict Okey Oramah

Moulay Hafid Elalamy

Olugbenga Agboola

Alain Ebobissé

Tunde Olanrewaju

Nassef Sawiris

Aliko Dangote

Ismael Belkhayat

Hassatou Diop N'sele

Jeremy Awori

Manuel Moses

Hassanein Hiridjee

René Awambeng

Société civile

Joseph Moses Oleshangay

Mohamed Adow

Michael Kakande

Ndidi Okonkwo Nwuneli

William Asiko

Eva Omaghomi

Nelson Amenya

Binaifer Nowrojee

Science et académie

Elhadj As Sy

Chinasa T. Okolo

Tshilidzi Marwala

Prof Colleen Masimirembwa

Prof Moses Obimbo Madadi

Rediet Abebe

Rachid Guerraoui

Abdoulaye Diabaté

Joy Buolamwini

Abeba Birhane

Motivateurs d'opinion

Miatta Fahnbulleh

Olajide Olatunji

Carlos Lopes

Zain Verjee

John-Allan Namu

Vera Songwe

Nesrine Malik

Tayo Aina

Thebe Ikalafeng

Mavis Owusu-Gyamfi

Hannah Ryder

Ayman Mohyeldin

Nicolas Pompigne-Mognard

Créatifs

Zineb Sedira

Rita Mawuena Benissan

Iansmith Mwenda

Idris Elba

Ken Wakia

Adejoké Bakare

Ayra Starr

Selma Feriani

DJ Edu

Eugène Mbugua

Chigozie Obioma

Tesfaye Urgessa

Mehdi Qotbi

DBN Gogo

Yinka Ilori Amina

Lola Shoneyin

Ekow Eshun

Zhong FeiFei

Mati Diop

Hassan Hajjaj

Koyo Kouoh

Mo Harawe

Victoria Kimani

Sports

Patrice Motsepe

Letsile Tebogo

Imane Khelif

Tunde Onakoya

Gelson Fernandes

Oumar « Reug Reug » Kane

Ademola Lookman

Ruth Chepng'etich

Omar Berrada

Sifan Hassan