Tunisie: ESS - Confirmer l'ascendant

Matérialiser de nouveau la domination de l'ESS, invaincue depuis 7 ans en championnat face à son adversaire clubiste, ne sera pas chose aisée pour le onze étoilé.

Le classique de la saison entre deux candidats au podium vaudra forcément le détour par Sousse. Depuis 2008, 42 matchs ont opposé les Etoilés aux Clubistes avec un bilan à l'avantage de l'ESS qui compte 21 victoires, contre 7 défaites et 14 matchs nuls, toutes compétitions confondues.

L'ESS est d'ailleurs intraitable à Sousse face aux gars de Bab Jedid, avec deux défaites seulement à l'Olimpico, en 2012 et en 2018 sur le même score (0-1). Coach Mkacher, en place depuis deux mois, a su tirer son épingle du jeu et composer une formation qui a repris des couleurs et des ardeurs. Une attitude qu'il va devoir confirmer face au CA en jouant la gagne pour que l'équipe redécolle rapidement.

Chawat, Chammakhi et Aouani, armes offensives

«On ne change pas une équipe qui gagne», dit l'adage, sauf que l'Etoile a marqué le pas lors de son dernier match à Gafsa, perdant deux précieux points au passage. Mohamed Mkacher devrait aligner sans doute les 11 éléments qui ont réussi la série positive de 5 victoires d'affilée. Au poste de gardien de but, Anas Khardeni, qui a pris une place de titulaire à Ali Jemal depuis 4 matchs, devrait être reconduit (indésirable, Jemal aurait trouvé le moyen de rompre le contrat qui le lie au club jusqu'en fin de saison).

En défense, Naouali, Ghedamsi, Camara ont les faveurs pour débuter. Le taulier, Zied Boughattas, pourrait apporter également son expérience et commencer le match. En cas de défection de Houssem Ben Ali, l'arrière gauche que Mkacher considère comme cadre, c'est Dagdoug qui prendra alors une place dans l'axe pour permettre à Naouali de relever Ben Ali dans son couloir. Au milieu du terrain, Cédric Gbo, devenu pièce maîtresse dans la récupération des balles, sera soutenu par Oussema Abid (qui tarde à retrouver la forme affichée en 2023) et Fadi Ben Choug qui sait concrétiser les balles en buts. Devant, le trident composé du polyvalent Yassine Chamakhi qui jouera contre son ancienne équipe, le véloce Raki Aouani, bon passeur et le finisseur Firas Chawat qui compte 5 réalisations, sont assurés de débuter. A coeur vaillant.