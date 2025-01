Cameroun: Complexe moderne de Sidérurgie de Kribi - Le PM Joseph Dion Ngute effectue la pose de la première pierre

Le Cameroun ambitionne d'être parmi les meilleurs producteurs de fers au monde. À travers la politique nationale de développement minier, la transformation du fer est entrain d'être exécutée. C'est dans ce sens que le Premier Ministre Joseph DION NGUTE représentant personnel du Chef de l'Etat, a effectué le 30 décembre 2024 à Mboro, la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du Complexe moderne de Sidérurgie de Kribi d'une capacité de traitement annuel d'un million de tonnes d'acier.

C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des élites de la région du Sud, des élus locaux sénateurs, députés, maires, conseillers régionaux et municipaux, des autorités traditionnelles, des populations et le top management de la Société Cameroon STELL SARL, les chefs des missions diplomatiques de la Chine, de la République du Congo.

Le maire de la ville de Kribi monsieur Guy Emmanuel Sabikanda au nom des populations a salué l'arrivée de ce projet d'envergure dans le département de l'Océan. Ce n'est pas le premier grand projet que le gouvernement autorise dans ce département. Le premier magistrat de la ville en qualité d'homme politique a promus au gouvernement que ses populations seront toujours derrière le Chef de l'État au regard des projets de de développement envoyés dans la zone.

Quant au top management de Bestway Finance Ltd, la société Cameroon STELL SARL dont les responsables sont Cedric KETCHANGA et Alexandre MBIAM, le projet d'aciérie dont la mise en oeuvre bénéficie de l'apport technique et financier du partenaire stratégique HUAXIA STEEL Co. LTD, il s'inscrit dans le cadre des initiatives de coopération sino-africaine, en particulier sous l'impulsion de l'initiative « La Ceinture et la Route ». Il vise surtout à renforcer les capacités industrielles locales, tout en répondant aux besoins croissants en acier au Cameroun et dans la région CEMAC.

La mise en oeuvre de ce projet d'aciérie représente le repère du développement de l'industrie métallurgique nationale. Dans le cadre de l'exploitation industrielle du gisement susdit, environ 15% du fer extrait devra être transformé localement, soit jusqu'à 77,5 millions de tonnes. Ce minerai alimentera directement le Complexe. Avec un investissement global de près de 1000 milliards FCFA, le projet sidérurgique de Kribi ambitionne de transformer l'industrie de la métallurgie au Cameroun.

En plus de répondre à la demande locale croissante en acier, CAMEROON STEEL entend exporter une partie de sa production au sein de la CEEAC. L'avènement du Complexe contribuera également à la réduction des coûts d'acquisition de l'acier sur le marché local, augmentant ainsi la résilience de cette filière industrielle au Cameroun.

En matière d'impacts sociaux, il se distingue par ses retombées positives. Sa mise en oeuvre permettra de créer plus de 2 000 emplois directs et indirects, offrant des opportunités économiques aux communautés locales. Les initiatives de responsabilité sociétale prévues, telles que le soutien à l'éducation et à la santé, renforceront l'acceptabilité sociale du projet. L'amélioration des infrastructures locales, incluant les routes et les réseaux électriques, contribuera également à un développement durable des régions concernées.

Par ailleurs, le projet apportera des contributions fiscales substantielles, tout en générant des retombées significatives pour les communautés locales. Ces impacts, à la fois économiques et sociaux, reflètent une vision intégrée du développement, alliant performance industrielle et amélioration des conditions de vie dans les zones environnantes.

Le Chef du Gouvernement dans son allocution n'a pas manqué de féliciter et d'encourager de telles initiatives. « Vous l'aurez compris, le complexe industriel que la société Cameroon STELL SARL se propose de mettre en place se situe en droite ligne de cette dynamique visant à développer la chaine de valeurs en octroyant une plus-value des matières premières émanant de nos ressources minières...

C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je révèle que le projet nous portons sur les fonds baptismaux aujourd'hui est en cohérence avec les orientations stratégiques du sous secteur mine-métallurgie -sidérurgie, il est la preuve irréfutable que la société Cameroon STELL SARL apporte une contribution notable à la concrétisation des grands axes de notre politique de développement axé sur l'industrialisation, l'import-substitution et la transformation locale des matières premières.

Il me plaît ainsi de dire combien le gouvernement apprécie la volonté exprimée par les responsables de cette entreprise de mener à bien cet important projet qui permettra de renforcer les capacités industrielles locales, tout en répondant aux besoins croissants en ancier du Cameroun et de la sous-région de la CEMAC »...