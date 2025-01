En ce début d'année 2025, le Président de la République ne cesse de réaffirmer sa détermination à conduire la Tunisie vers des paliers supérieurs en matière de développement économique dans le cadre d'une vision sociale permettant à tous les citoyens de bénéficier des dividendes de la relance économique.

En effet, dès les premiers jours de la nouvelle année, le Chef de l'Etat a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement et le ministre de la Défense, responsables de deux départements clés pour la concrétisation de l'oeuvre de développement que l'on veut globale et durable tout en étant bénéfique à toutes les catégories de la société où qu'elles se trouvent, plus particulièrement dans les zones, jadis qualifiées de délaissées et marginalisées.

C'est donc, dans cet esprit qu'en rencontrant le Chef du gouvernement, le Président Kaïs Saïed a mis, de nouveau, l'accent sur la nécessité de rechercher, plutôt, l'efficacité dans la réalisation des projets bloqués, surtout que, selon les propres dires du Président de la République, les fonds sont disponibles.

Or, il n'est ni logique ni raisonnable de ne pas réaliser lesdits projets sous prétexte du respect des procédures administratives, une attitude inacceptable dans la mesure où cela génère des pertes de temps et d'argent à cause des retards ou du défaut d'exécution, donc carrément un défaut de remise des projets engendrant des pénalités pour l'Etat pour les maîtres d'ouvrage sans oublier les désagréments causés aux citoyens à divers niveaux: moral, matériel et financier.

Dans le même ordre d'idées, il est inadmissible de concevoir des délais s'étalant sur des mois entiers, voire parfois plus d'une année, avant de recevoir une réponse claire et concrète suite à une requête faite par de simples citoyens ou une entreprise, ce qui engendre une réputation négative des parties mises en cause sans parler des préjudices matériels, en ces moments mêmes où la Tunisie se trouve à la croisée des chemins pour confirmer son décollage et, pourquoi pas, son envol vers des horizons plus lointains.

On n'oubliera pas, à ce propos, les déclarations du Président de la République, juste après sa réélection à la magistrature suprême, le 6 octobre 2024 assurant que la Tunisie est entrée dans une phase nouvelle et qu'elle entame une véritable course contre la montre tout en soulignant que, désormais, tout retard dans la réalisation des projets de développement signifie une atteinte aux ambitions légitimes et aux attentes du peuple quant à l'amélioration de la qualité de leur vie. Et d'un...

Et de deux, la rencontre avec le ministre de la Défense nationale constitue une réaffirmation de la volonté de faire participer toutes les forces vives de la nation à la dynamique économique et sociale de la Tunisie dans le sens où l'Armée nationale a répondu, toujours, à l'appel du devoir, non seulement dans la défense et la protection des frontières, de l'indépendance et de la souveraineté du pays, mais également dans la contribution significative à l'oeuvre de développement.

On citera à ce propos les contributions majeures aux projets de réhabilitation dans le Sud du pays et tout récemment à la restauration de certains sites en plein centre de la capitale sans oublier les actions de sauvetage lors de certaines catastrophes naturelles et autres situations de détresses ainsi que les participations efficaces lors des missions d'instauration de la paix mises en oeuvre par l'Organisation des Nations unies dans certains pays.

Dans ce contexte, le Président de la République a mis en exergue le rôle essentiel de l'Armée dans la défense du pays et son engagement exemplaire dans la réalisation de nombreux projets en un temps record, en plus de sa participation précieuse, à des événements cruciaux dont l'organisation des élections, la gestion des examens nationaux et les missions de sauvetage, d'où la réaffirmation de renforcer ses capacités opérationnelles en vue de mieux répondre aux défis à venir.

En résumé, toutes les composantes de la nations sont à pied d'oeuvre pour aller de l'avant et participer, chacune selon ses capacités, au rayonnement de la Tunisie et à sa mise irréversible sur orbite du développement tous azimuts.