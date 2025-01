Tunisie: Le transport terrestre, un secteur en marche

En ce début d'année, le secteur du transport terrestre continue à bénéficier, logiquement, de l'intérêt particulier au plus haut de l'échelle du pouvoir dans le sens où les recommandations du Président de la République, issues des multiples visites inopinées, sont confirmées par un suivi assuré par le dernier Conseil ministériel, tenu vendredi sous la présidence du Chef du gouvernement.

En effet, selon le communiqué officiel de la présidence du gouvernement, ledit Conseil a entrepris tout un arsenal de mesures et autres décisions dans le but de renforcer la flotte de transport, en général, et de booster le secteur du transport public terrestre, en particulier, et ce, par le biais de l'acquisition de centaines de bus en plus de ceux dont les procédures d'acquisition ont été achevées sans oublier l'appel d'offres pour l'acquisition de 30 nouvelles rames de métro ainsi que les équipements de maintenance y afférents.

Ce n'est pas tout. Des plans de restructuration devraient être élaborés pour conférer davantage de fiabilité et de viabilité aux entreprises publiques de transport dans toutes ses composantes, terrestre, maritime et aérienne, dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations de services, d'établir la bonne gouvernance et de garantir la gestion efficace dans ce domaine vital pour le vécu quotidien des citoyens.

C'est dire qu'on assiste à une réaffirmation de l'engagement ferme du pouvoir en vue de promouvoir les services de transport public grâce à une accélération de la mise en application du programme de modernisation de la flotte.

Et grâce aux dernières décisions, qui, une fois concrétisées, il y aura une augmentation du nombre de bus et de rames de métro, ce qui devrait confirmer une nette amélioration des services de transport pour devenir plus sûrs, plus confortables et plus rapides dans les différentes régions du pays.

Il convient de souligner, également, l'importance de la déclaration du Chef du gouvernement qui a insisté sur l'urgence d'améliorer la gouvernance des sociétés de transport public et de promouvoir l'efficacité et la qualité de leurs services, ce qui donnerait lieu à des prestations optimales à la hauteur des attentes des usagers.

En résumé, tous les indices laissent apparaître une volonté inébranlable des autorités d'aller de l'avant dans tous les domaines de la dynamique socioéconomique avec la logique d'une évolution positive dans un cadre de souveraineté nationale et d'une indépendance de décision marquée par le souci de compter sur soi.