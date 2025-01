Tunisie: Le pays s'apprête-t-il à ouvrir le marché des cryptomonnaies sous régulation officielle ?

« Une adoption précoce des cryptomonnaies pourrait améliorer l'efficacité des transactions, réduire les coûts et promouvoir l'inclusion financière en Tunisie », selon la revue de recherche publiée par l'intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs », en décembre 2024.

« Les cryptomonnaies ont le potentiel de révolutionner les économies en offrant une décentralisation et une flexibilité financière accrues », souligne l'intermédiaire en bourse, ajoutant que « en s'inspirant des réussites d'autres pays, la Tunisie pourrait développer des stratégies adaptées, telles que des initiatives gouvernementales favorables, une collaboration avec le secteur privé et des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale ».

Il est également noté que « la Tunisie adopte une approche prudente face à ces nouvelles technologies, citant des préoccupations et des incertitudes ». Tandis que de nombreux pays tirent parti de l'adoption des cryptomonnaies, « l'approche tunisienne reste plus réservée ».

Le pays évalue les avantages potentiels des cryptomonnaies par rapport aux préoccupations persistantes, telles que la volatilité des prix, la sécurité, la réglementation et la protection des investisseurs. Cette prudence peut être interprétée comme un comportement économique avisé, mais elle pourrait également conduire à manquer des opportunités de croissance et d'innovation.

« Selon la ministre des Finances, le projet de nouveau code des changes, publié en mars 2024 et actuellement soumis à l'approbation du Parlement, régulera pour la première fois l'utilisation des cryptomonnaies en Tunisie. La ministre a affirmé que les dispositions de ce projet permettront aux citoyens tunisiens de détenir et d'échanger des cryptomonnaies, une forme de monnaie virtuelle. Toutefois, cette activité sera soumise à une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et devra respecter un seuil financier important, dont les détails seront définis dans des textes réglementaires à venir après l'approbation du nouveau code des changes. De plus, les cryptomonnaies devront être converties en monnaie fiduciaire », indique le document de « Tunisie Valeurs ».