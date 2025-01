Tunisie: 'La Nuit des Chefs' au Théâtre de l'Opéra de Tunis - Cinq chefs d'orchestre au spectacle inaugural de l'année 2025

Tunis — Le Théâtre de l'Opéra de Tunis (TOT) a abrité, samedi soir, "La Nuit des Chefs", le spectacle inaugural de l'année 2025.

Placé sous le patronage du ministère des Affaires Culturelles, le spectacle qu'a abrité la grande salle du TOT, à la Cité de la Culture, été marqué par la présence de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, en plus d'un certain nombre de représentants des misions diplomatiques accrédités en Tunisie.

Ce spectacle de l'Orchestre symphonique tunisien (OST) est une tradition qui se perpétue dans la pure tradition adoptée par les grands orchestres symphoniques à travers le monde.

Des œuvres instrumentales et lyriques ont été interprétées apr l'Orchestre Symphonique Tunisien dirigé, successivement, par les chefs d'orchestre tunisiens Shady Garfi, Mohamed Makni, Fadi Ben Othman et Mohamed Rouetbi qinsi que le chef d'orchestre et violoniste algérien Lotfi Saidi, comme invité d'honneur.

« La Nuit des Chefs » est un concert qui célèbre la richesse de la musique tunisienne où résonnent deux univers sonores à travers des œuvres interprétées par les musiciens de l'OST, avec la participation du Chœur de l'opéra de Tunis et certains artistes tunisiens.

Sous la direction du maestro Fadi Ben Othman, l'OST a interprété des pièces instrumentales et orchestrales dont «Nuits de Séville » de Kaddour Srarfi et « Tolérance », de Slim Larbi, par le chœur de l'Opéra de Tunis. De l'univers sûfi, Mohamed Ali Chebil a interprété une Suite composée par Fadi Ben Othman qui a également présenté une version arrangée d'une Suite du célèbre compositeur et luthiste tunisien Anouar Brahem.

Sous la direction du maestro Shady Garfi, l'OST a présenté deux œuvres instrumentales, « Funk Malouf » et « Nuits d'Andalousie ». Des chansons ont été interprétées par Mohamed Jebali avec « Meziana » de Sadok Thraya et « Ah mil Ainine » de Kaddour Srarfi. Walid Nammouchi a chanté « Fi Ouyounek nar » de Mohamed Jamoussi.

Sous la direction du maestro Mohamed Rouatbi, Mongia Sfaxi qui a chanté « Khalli ikoulou achihem » pour la chanteuse disparue Olaya.

Le chef d'orchestre et violoniste algérien Lotfi Saidi, invité d'honneur de l'OST, a présenté deux œuvres, « Ya Bahiljamal » et « Ballade » de Sid Ahmed Belli.

Dans un tout autre registre occidental, le ténor Hassen Doss, invité d'honneur du maestro Mohamed Makni, a interprété, en duo avec la soprano Nessrine Mahbouli, un extrait de l'opérette "Les molécules des fous", oeuvre de Mohamed Makni qui a également présenté des œuvres instrumentales, La nuit de Mozart, Prélude et Boite à Musique.

Dans une déclaration à l'agence Tap, Hassen Doss a qualifié sa prestation, longuement applaudie, de « moment fabuleux». Selon lui, le spectacle de l'OST était tout simplement "exceptionnel et réussi à tous les niveaux, organisationnel et sonore".