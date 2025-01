Tunisie: La Banque populaire de Chine dévoile ses stratégies financières pour l'année 2025

La banque centrale chinoise a présenté ses priorités monétaires et financières pour 2025 à l'issue d'une réunion de deux jours qui s'est terminée samedi, mettant l'accent sur l'expansion de la demande intérieure, la stabilisation des attentes et la stimulation de la vitalité afin d'assurer une amélioration durable de l'économie chinoise.

La Banque populaire de Chine (BPC) a déclaré qu'elle mettrait en oeuvre une politique monétaire modérément souple en 2025, qu'elle préviendrait et désamorcerait les risques financiers dans des domaines clés, et qu'elle approfondirait la réforme financière et l'ouverture de haut niveau.

En dévoilant sa politique monétaire pour cette année, la banque centrale a expliqué qu'elle mettrait en oeuvre une politique monétaire modérément souple afin de créer un environnement monétaire et financier sain pour une croissance économique stable.

La banque centrale utilisera une combinaison d'outils de politique monétaire pour réduire le ratio des réserves obligatoires et les taux d'intérêt lorsque cela s'avèrera nécessaire, à la lumière des conditions économiques et financières nationales et internationales ainsi que du fonctionnement des marchés financiers.

La BPC a déclaré qu'elle maintiendrait des liquidités suffisantes et qu'elle augmenterait régulièrement l'offre financière, afin que la croissance du financement social et de la masse monétaire corresponde à l'objectif de croissance économique et au niveau général des prix.

La réunion a également souligné la nécessité de faire bon usage des ressources financières existantes et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds. Dans le même temps, la BPC maintiendra le taux de change du yuan fondamentalement stable à un niveau adaptatif et équilibré, et préviendra les risques de dépassement du taux de change.