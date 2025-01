Tunisie: Ligue des champions - Phase de groupes (4e journée) - Pyramids FC-EST (Cet après-midi à 17h00) - Prendre le large !

Une victoire, cet après-midi au Caire, permettrait aux « Sang et Or » de prendre le large par rapport à leur hôte et dauphin, Pyramids. Un grand pas vers la qualification aux quarts de finale que les camarades de Youssef Belaïli sont appelés à faire, à même d'assurer leur qualification dès aujourd'hui.

C'est ce qu'on appelle, dans le jargon footballistique, un match à six points. En effet, une victoire cet après-midi au Caire permettrait aux « Sang et Or » de prendre le large en creusant l'écart de trois à six points. Dans ce cas de figure, les Espérantistes feraient un grand pas vers la qualification aux quarts de finale, et même de l'assurer. L'objectif est donc des plus clairs tout à l'heure pour les camarades de Yan Sasse : remporter la victoire devant leur hôte, Pyramids FC. Pour rappel, l'Espérance est leader avec 7 points au compteur, avec trois longueurs d'avance sur leur dauphin et adversaire du jour, Pyramids.

Jabri et Bouzaiene en renfort

La délégation « sang et or » s'est déplacée au Caire avec deux renforts : la nouvelle recrue Elias Bouzaiene, qui évolue comme arrière droit et l'avant-centre, Achref Jabri, de retour de prêt de l'ESZ. Les deux joueurs sont qualifiés pour le match d'aujourd'hui.

Cela dit, Kebba Sowe est également du voyage au Caire. Pour le moment, le staff technique « sang et or » préfère le garder dans l'effectif et l'idée de le prêter à l'ESZ n'emballe pas Laurentia Reghecampf. En l'absence de Rodrigo Rodrigues, blessé, le technicien « sang et or » préfère avoir non pas une, mais plutôt deux doublures pour le poste d'avant-centre : Kebba Sowe et Achref Jabri.

A noter que Zinedine Kada, Youssef Abdelli, Mohamed Wael Derbali, Oussema Bouguerra et Aymen Ben Mohamed sont restés à Tunis.