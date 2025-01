Guinée: La société chinoise SPIC va construire la plus grande usine d'alumine du pays

La société chinoise State Power Investment Corp. (SPIC) commencera la construction en mars.

La société chinoise State Power Investment Corp. (SPIC) commencera en mars la construction d'une raffinerie d'alumine de 1,2 million de tonnes en Guinée, qui devrait être achevée fin 2027, a annoncé la présidence. Il s'agira de la plus grande usine de traitement d'alumine du pays et de la deuxième après la raffinerie Friguia de la société russe Rusal, qui produit 600 000 tonnes par an.

SPIC, qui produit de la bauxite en Guinée depuis trois ans, a expédié 3,14 millions de tonnes en 2023. Parallèlement à la raffinerie, SPIC construira une centrale électrique de 250 mégawatts, qui fournira 100 mégawatts au réseau national de la Guinée.

Ce développement renforce la position de la Guinée en tant qu'acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en aluminium, avec des implications pour les marchés internationaux dépendant de l'alumine et de la bauxite.

Points clés à retenir

La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite, fait de plus en plus pression sur les sociétés minières pour qu'elles construisent des installations de traitement locales afin de stimuler la croissance économique. L'accord de SPIC fait suite à la récente suspension par la junte des expéditions de bauxite d'Emirates Global Aluminum afin d'accélérer ses projets de raffinerie. Le gouvernement ayant fixé à décembre 2028 la date limite pour la production commerciale, la Guinée signale une application plus stricte des accords miniers. Le projet de raffinerie de SPIC s'inscrit dans la stratégie du pays visant à remonter la chaîne de valeur, à créer des emplois et à générer des revenus tout en réduisant la dépendance à l'égard des exportations de minerais bruts.