Congo-Kinshasa: Trois ressortissants chinois arrêtés pour exploitation illégale de minerais au Sud-Kivu

En République démocratique du Congo (RDC), les services de sécurité du Sud-Kivu multiplient les efforts de lutte contre l'exploitation illégale des minerais. Samedi, trois ressortissants chinois ont été appréhendés en possession d'une douzaine de lingots d'or et une importante somme d'argent,

Le gouvernorat du Sud-Kivu en RDC dit avoir été alerté par le passage d'une Jeep Land Cruiser qui roulait à vive allure sur la route nationale 2. À bord du véhicule se trouvaient les trois ressortissants chinois, leur interprète, le chauffeur et deux militaires de l'armée congolaise qui assuraient leur sécurité,

Selon le gouverneur Jean-Jacques Purusi, les lingots d'or et plusieurs liasses contenant des billets de 100 dollars ont été trouvés cachés sous les sièges et dans les portières. « Et cela représente un dixième de ce qu'ils ont déjà dépensé », regrette le gouverneur

Depuis plusieurs mois, ce dernier a accentué sa lutte contre l'exploitation illégale de minerais par des étrangers dans la province.

Dix-sept Chinois déjà arrêtés deux semaines plus tôt

Cette saisie intervient deux semaines après l'arrestation de 17 autres ressortissants chinois dans le carré minier de Mubimbi à Walungu. Trois jours plus tard, le gouverneur Purusi s'était plaint que 13 d'entre eux ont été libérés et expulsés par la direction générale des migrations après un ordre venu de Kinshasa, à son insu.

La présidente de la société civile du Sud-Kivu, Néné Bintu, exige plus de lumière dans cette affaire et n'exclut pas des complicités à Kinshasa et à l'étranger. De son côté, le député national Trésor Lutala Mutiki encourage le gouverneur à ne pas céder aux intimidations et pressions d'où qu'elles viennent, et souhaite que l'exploitation aurifère profite aux communautés locales.