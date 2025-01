Maroc: Rabat s'apprête à inaugurer une salle de sport géante

Le Maroc poursuit son ambition de renforcer ses infrastructures sportives avec la construction d'une salle omnisports ultramoderne sur les rives du Bouregreg, entre Rabat et Salé. Ce projet emblématique, mené par l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg, s'inscrit dans une stratégie nationale visant à positionner le pays comme une destination incontournable pour les grands événements sportifs internationaux.

La construction de cette infrastructure, baptisée « Arena », marque une avancée significative dans le développement des équipements sportifs de la capitale. Jet Contractors, entreprise marocaine spécialisée dans la réalisation de bâtiments architecturaux, a été désignée pour mener à bien ce projet. Basée à Skhirat, elle s'est engagée à livrer le chantier en 18 mois. L'ouvrage, qui s'étendra sur une superficie de 9 500 mètres carrés, bénéficie d'un budget conséquent de 259,8 millions de dirhams.

L'Arena accueillera diverses disciplines sportives, notamment le basketball, le handball, le volleyball et le futsal. Grâce à son architecture contemporaine et à son design innovant, elle se distingue des trois autres salles omnisports de la capitale : Moulay Abdellah, Ibn Yassine et Ibn Rochd. Cet espace moderne, conçu selon les standards internationaux, renforcera les capacités de Rabat à organiser des compétitions régionales et mondiales.

Ce projet s'inscrit dans un contexte d'essor pour les infrastructures sportives marocaines. Avec l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) cette année et la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, le Maroc ambitionne de devenir un acteur majeur sur la scène sportive mondiale. L'Arena, située au coeur du paysage emblématique de la vallée du Bouregreg, symbolise cette volonté de conjuguer modernité et excellence.