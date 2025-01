Afrique de l'Ouest: Washington ajoute deux pays de l'AES sur sa liste noire

Le département d'État américain a maintenu le Burkina Faso et le Mali, deux pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), sur sa liste noire des destinations à éviter.

Classés au niveau 4 d'alerte, le Mali et le Burkina Faso sont jugés particulièrement dangereux pour les voyageurs en raison de leur situation sécuritaire dégradée. Une décision attribuée par Washington à une recrudescence de la criminalité, du terrorisme et des enlèvements. Au Mali, les Etats-Unis s'appuient sur les attaques terroristes, les enlèvements et crimes violents toujours récurrents. Le Burkina Faso connaît une situation similaire, avec une montée en puissance des violences armées et des attaques terroristes.

Face à ces menaces, le gouvernement américain a déclaré être incapable de fournir des services d'urgence à ses ressortissants dans la majorité des régions de ces deux pays. De plus, le personnel diplomatique américain est strictement limité aux capitales, où la sécurité est davantage sous contrôle. Le Niger, également membre de l'AES, est placé sous une alerte de niveau 3 qui recommande une vigilance accrue pour les voyageurs, en raison de l'instabilité régionale et des risques de violence.

Sept pays africains sous le niveau 4 d'alerte

Au-delà du Burkina Faso et du Mali, cinq autres pays partagent la distinction du niveau 4 des Etats-Unis. C'est le cas de la Libye, de la Somalie, du Soudan, du Soudan du Sud et fe la Centrafrique. Ces pays sont confrontés à des défis similaires, notamment des conflits internes, du terrorisme et une criminalité organisée omniprésente.

Cette classification impacte directement les voyages d'affaires et touristiques, limitant les interactions entre ces nations et les citoyens américains. Elle reflète également une préoccupation grandissante quant à l'insécurité en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions du continent.