Somalie: Puntland - Nouveaux leaders émergents et urgences dans la lutte contre la violence des groupes armés

La région semi-autonome du Puntland, au nord-est de la Somalie, traverse une phase critique en raison de la violence croissante liée aux groupes armés djihadistes affiliés au réseau international du soi-disant État islamique (ISIS).

L'attentat du 31 décembre 2024 contre Mohamed Baari Shire, jeune vice-président du parlement, a mis en lumière les difficultés de la région à assurer la stabilité et la sécurité, alors même que le gouvernement local s'est engagé à améliorer les conditions de vie de la population.

L'attaque, qui a eu lieu dans la région de Bari, a été orchestrée par des militants affiliés à ISIS et comprenait des explosions suicides et un assaut armé. Les forces de sécurité du Puntland ont réussi à repousser l'offensive, qui a toutefois fait des victimes des deux côtés. Des sources locales indiquent que l'objectif de l'attaque était de déstabiliser les institutions locales à un moment déjà marqué par des tensions politiques et sociales.

Parmi les assaillants, également identifiés comme des combattants étrangers originaires du Maroc, de Tanzanie, du Yémen et de Libye, le caractère transnational de la menace apparaît.

La présence de l'ISIS au Puntland, actif depuis 2015, est un défi constant pour les autorités locales, qui sont également en concurrence avec l'autre groupe paramilitaire djihadiste, al-Shabaab, pour le contrôle des ressources et des routes commerciales le long du golfe d'Aden.

Mohamed Baari Shire, jeune vice-président du Parlement, veut incarner l'espoir d'une nouvelle gouvernance au Puntland. Son leadership se caractérise par une approche axée sur le développement et la stabilité dans une région souvent marginalisée dans le paysage politique somalien. La tentative d'assassinat à laquelle il a échappé a renforcé le soutien de l'opinion publique à son égard, au sein d'une population épuisée par des années de conflit.

Outre les opérations de lutte contre les groupes armés, le gouvernement du Puntland redouble d'efforts pour répondre aux urgences sociales et économiques de la région. Le chômage, l'accès limité à l'éducation et aux services de santé sont quelques-uns des principaux défis qui alimentent l'instabilité et rendent les jeunes vulnérables au recrutement par des groupes armés d'origines diverses.

Les autorités locales, avec le soutien d'organisations telles que le Centre de recherche sur le développement du Puntland (PDRC), encouragent les initiatives en faveur du dialogue communautaire et de l'inclusion sociale. Parallèlement, des investissements sont réalisés dans les infrastructures, les programmes éducatifs et les services de santé afin d'améliorer les conditions de vie de la population et de créer des opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes.

Le professeur Sonkor Geyre, directeur de l'Institut du patrimoine pour la Corne de l'Afrique (HI4Horn), a souligné l'importance d'une collaboration plus étroite entre le Puntland et le gouvernement fédéral somalien pour faire face à la menace posée par les milices affiliées à ISIS. « Les relations froides entre le gouvernement fédéral et le Puntland ont entravé une action coordonnée contre ISIS. La région a un rôle clé à jouer pour déterminer les progrès vers la paix dans la Corne de l'Afrique, où le terrorisme ne doit pas trouver refuge », a déclaré le professeur Geyre.

L'avenir du Puntland dépendra de sa capacité à trouver un équilibre entre la sécurité, le développement et l'inclusion politique. Le gouvernement a annoncé une campagne militaire de grande envergure dans les montagnes d'Alimiskat afin de neutraliser les bases opérationnelles de l'ISIS, mais les progrès requièrent aussi et surtout des interventions sociales durables.

Une approche intégrée, combinant la lutte contre les groupes armés et les programmes de développement, est la seule voie vers une paix durable. Avec le soutien de la communauté internationale et le renforcement du dialogue entre les institutions locales et fédérales, le Puntland pourrait devenir un modèle de stabilité et de cohésion dans la Corne de l'Afrique. (Agence Fides 4/1/2025)