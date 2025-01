Cote d'Ivoire: Décès de Mangni Valentin Koulai - Hommage du ministre de la santé à un homme de dévouement

Le secteur de la santé ivoirienne est en deuil suite au décès, survenu le 1er janvier 2025, de M. Mangni Valentin Koulai, Secrétaire Général National du Mouvement des Agents pour un Système de Santé Ivoirien Performant (MASSIP) et membre éminent du Comité Sectoriel du Dialogue Social.

Dans un communiqué en date du 2 janvier 2025, le Ministre de la Santé, Pierre N'gou Dimba, a rendu hommage à cet acteur incontournable du secteur de la santé en Côte d'Ivoire

Homme de dévouement et de dialogue, écrit le ministre Dimba, M. Koulai incarnait des valeurs essentielles pour l'amélioration du système de santé. Il s'était distingué par sa capacité à rassembler et à fédérer les acteurs du secteur, promouvant un esprit de cohésion pour relever les défis du système sanitaire ivoirien. Son engagement sans faille en faveur du dialogue social en tant que levier de transformation des conditions de travail des agents de santé et des services offerts aux populations a marqué durablement les esprits.

Ses contributions éclairées et ses actions déterminantes, fait remarquer M. Dimba, resteront des jalons essentiels dans la construction d'une santé publique accessible et résiliente en Côte d'Ivoire. « Son départ est une perte inestimable pour sa famille, ses proches, et la grande famille de la santé ivoirienne », a déclaré le Ministre de la Santé, Pierre N'gou Dimba, en rendant hommage à cet acteur incontournable.

Au nom du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Dimba a exprimé ses sincères condoléances à la famille de M. Koulai, à ses collègues du MASSIP, et à tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer.