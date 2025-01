Ile Maurice: Linda Lam - «On a confiance que ce gouvernement saura approfondir l'espace démocratique du citoyen»

La nouvelle est tombée le 27 décembre 2024 lors du Conseil des ministres. Les abonnés n'ont plus besoin de procéder au réenregistrement de leurs cartes SIM. Cette décision met ainsi un terme à un combat longuement mené par le collectif Pa Tous Nou Sim Card, mais marque aussi la promulgation de nouveaux règlements : les Information and Communication Technologies (Registration of SIM) (Revocation) Regulations 2024.

Les nouvelles dispositions prévoient l'abrogation des Information and Communication Technologies (Registration of SIM) Regulations 2023 et l'obligation pour les opérateurs de téléphonie mobile de supprimer les bases de données contenant les photographies des personnes ayant déjà enregistré leurs cartes SIM. Une décision qui réjouit non seulement le collectif Pa Tous Nou Sim Card mais aussi bon nombre de personnes qui n'avaient pas procédé au réenregistrement de leurs cartes SIM. Linda Lam nous en parle et précise qu'il faut quand même veiller au respect de la démocratie.

Comment le collectif a-t-il vécu cette décision concernant la carte SIM ?

Le collectif est super content et soulagé en apprenant la révocation de ce règlement tant rejeté par la grande majorité des citoyens. On était la voix des sans voix car beaucoup de gens n'osaient pas se montrer par peur des représailles. Et d'autres nous disaient qu'on perdait notre temps. Moi, je dis toujours : qui ne tente rien n'a rien. Mais on remercie de tout coeur le nouveau gouvernement, sans oublier Pazhany Rangasamy, Sanjeev Teeluckdharry, Ivor Tan Yan, Rama Valayden, Rajen Valayden, Murvind Beetun et les médias indépendants qui nous ont énormément couverts.

Finalement, la marche ne s'est pas avérée vaine. Racontez-nous comment vous avez vécu ce combat et on imagine qu'il y a eu des pressions.

Grâce à Dieu, toutes nos actions ont porté leurs fruits. La marche pacifique, et les conférences de presse à la radio et dans les journaux ne se sont pas avérées vaines. Ce combat a eu des hauts et des bas. Parfois, on est découragés car ce n'est pas facile de travailler en groupe. On est tous différents et on apprend à accepter les autres tels qu'ils sont. On doit être forts sinon on laisse tomber le combat. On a eu des pressions et des gens qui nous ont découragés, mais on a tenu bon jusqu'au bout.

Avec l'ère de changement qui plane avec un nouveau gouvernement, comment voyez-vous les prochaines années pour la démocratie et la liberté ?

Le fait d'abolir la loi sur le réenregistrement obligatoire est en lui-même révélateur des intentions futures de ce nouveau gouvernement, car il est à l'écoute des attentes du peuple quant à la liberté de l'individu. C'est déjà un grand pas. Nous, dans le collectif, on a confiance que ce gouvernement-là saura approfondir l'espace démocratique du citoyen pendant son mandat. Mais nous, on agit comme un chien de garde des valeurs citoyennes, car n'oublions pas que c'est la force citoyenne qui a porté ce gouvernement là où il est en ce moment.