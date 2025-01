Ile Maurice: Cyclisme - Les deux amis quinquagénaires !

Le Vélo club des Jeunes cyclistes de Curepipe (VCJCC) et le Vélo club de l'Est (VCE) ont tous deux fêté leur cinquantième anniversaire. Entre le club curepipien et la formation réunionnaise basée à Bras Panon, il existe une longue histoire d'amitié.

Chaque année, les coureurs du VCE, dirigés par leur infatigable président Jimmy Taocali, viennent participer à au moins une course organisée par le VCJCC. Cette année, grâce au soutien de leurs sponsors, celui-ci a pu, à son tour, se rendre à l'île soeur pour effectuer une tournée. Les coureurs ont pris part au Grand Prix du VCSD le 4 août avant de s'aligner au Triptyque Sainte-Marien qui s'est déroulé en trois étapes, les 9, 10 et 11 août. Toréa Célestin avait même remporté la dernière étape.

Par la suite, trois coureurs du VCJCC, nommément Toréa Célestin, Jeremy Raboude et Noah Ong Tone, ont pris part à l'Étoile de l'océan Indien (20-22 septembre) et ont été hébergés par le VCE.

Le VCJCC a fêté ses 50 ans en 2023. Il est donc un tout petit plus «âgé» que le VCE. Celui-ci a été créé le 4 mars 1974 par Jean-Michel Boussardon qui est par la suite devenu son président d'honneur. Ancien enseignant originaire du Limousin, celui-ci était un passionné de vélo et en a assuré la promotion à Bras Panon et à Saint-Benoît.

Le jumelage entre les deux clubs date des années 80. Dans une correspondance datant du 11 septembre 1984 et portant les signatures de Jean-Michel Boussardon et Daniel Hurdoyal, respectivement président du VCE et du Vélo club des Jeunes - la formation curepipienne était connue sous ce nom à l'époque - il est notamment écrit que le jumelage deviendra officiel au 31 décembre 1986. Le rapprochement entre les deux entités devait se faire sur le «plan strictement amical et touristique». Étant prévus des échanges à l'intention des coureurs de toutes les catégories, le partage de connaissances sur le plan technique, sportif et de l'organisation.

«Poursuivre cette belle histoire humaine et sportive»

Guy L'Espérance était coureur de la formation curepipienne à l'époque. Celui-ci avait noué une solide amitié avec certains dirigeants et cyclistes du VCE. Celui se souvient que le protocole d'accord a été signé alors que Jean-Jacques Henriette et Daniel Hurdoyal étaient présidents du VCE et du VCJ respectivement. «Deux autres dirigeants du VCJ qui ont beaucoup oeuvré pour la concrétisation de ce jumelage sont Maurice de Marassé Enouf et le regretté Roby Harel. A l'époque, il y a même eu plusieurs stages de coureurs du VCJ à la Plaine des Palmistes à La Réunion. Il y avait des ententes qui avaient été formées entre les deux clubs pour le Tour de la Réunion et d'autres compétitions. Je me souviens particulièrement des belles prestations de Mathieu Calypso du VCJ et de Georget Burel du VCE. Cette relation était basée sur l'esprit de famille», se remémore Guy L'Espérance.

Cet esprit de famille, les dirigeants actuels des deux clubs comptent bien le garder vivant. «Nous venons tous les ans à Maurice parce que nous allons chercher les moyens financiers pour cela. Je sais que pour nos amis du VCJCC, ce n'est pas si évident de venir souvent à La Réunion mais nous sommes toujours prêts à les accueillir. Nous avons un club house qui peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Nous sommes disposés à mettre cette facilité gracieusement à la disposition de nos amis. Au niveau des repas, on peut s'arranger pour leur faire bénéficier de tarifs préférentiels. En tout cas, ils seront toujours les bienvenus. Ces esprit de camaraderie et ce lien, il faut qu'ils restent toujours aussi forts», a confié Jimmy Taocali, président du club panonnais.

Celui-ci aime à rappeler que quand il était encore coureur, il a souvent côtoyé Jean-François Raboude qui est aujourd'hui le directeur sportif du VCJCC. Les trois fils Taocali (Fabien, Toni et Nathan) de même que Jeremy, le fils de Jean-François, marchent sur les traces de leurs géniteurs. «Je connais Jean-François de longue date. On a roulé ensemble et on a su conserver une belle amitié. Je compte sur les jeunes des deux clubs pour poursuivre cette belle histoire humaine et sportive», dit encore Jimmy Taocali.

Eddy David, qui a repris la présidence du VCJCC, met aussi en avant l'ambiance de camaraderie qui existe au sein du club. «La philosophie de notre club n'est pas d'offrir des vélos ou des équipements ou quoi que ce soit d'autre à nos coureurs. Mais si un coureur recherche une bonne ambiance entre amis, même une famille, le VCJCC peut le lui offrir», indique-t-il.