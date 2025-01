Madagascar: Répétitions du calendrier - Le cycle solaire, au coeur de l'explication

Le calendrier 2025 est pareil en tous points à celui de 1997 et de 1969, s'étonnent certains, tandis que d'autres s'étonnent de plusieurs autres répétitions du calendrier. Quelques informations sur le cycle solaire fournissent l'explication.

Les répétitions des calendriers n'ont rien d'exceptionnel. Elles trouvent une explication simple, partant du cycle solaire. Il s'agit d'un cycle de 28 ans intervenant dans le calcul des calendriers solaires. Dans le calendrier julien (calendrier solaire mis en vigueur par Jules César et utilisé dans la Rome antique), les jours de la semaine se retrouvent aux mêmes dates tous les 28 ans.

Réutilisables

Pour les années communes, c'est-à-dire non bissextiles, il existe 7 calendriers possibles et également 7 pour les années bissextiles selon le jour de la semaine du début d'année (1er janvier). Autrement dit, il y a 14 combinaisons possibles du calendrier, qui se répètent de manière irrégulière. Pour l'année 2025, qui a commencé un mercredi, le calendrier était le même que celui de 1930 ; 1941 ; 1947 ; 1958 ; 1969 ; 1975 ; 1986 ; 1997 ; 2003 et 2014. Le même calendrier est également réutilisable (limitons-nous à ce XXIe siècle, mais la répétition va bien au-delà) en 2031, 2042, 2053, 2059, 2070, 2081, 2087, 2098 !

La période la plus longue pour terminer complètement un cycle de calendriers est de 400 ans. Ceci a un lien avec les années bissextiles. Autrement dit, le calendrier grégorien comporte des années bissextiles qui se répètent selon un cycle de 400 ans (146 097 jours pour être exact. Des cycles consécutifs de 400 ans commenceront le même jour de la semaine.

Jours fériés

Mais ne nous méprenons pas. Les choses ne sont pas aussi simples... au bout du compte ! Car si l'on parle uniquement des jours de la semaine, les 14 combinaisons possibles du calendrier se maintiennent. Toutefois, si l'on tient compte de tous les jours fériés, il va falloir être beaucoup plus pointilleux. En effet, les jours de Pâques chrétienne et la Pâque juive, sont considérés suivant les cycles lunaires ; le Nouvel An chinois dépend du calendrier chinois, tandis que d'autres jours fériés en lien avec la religion et les cultures, sont fixés selon des modes différents, et tiennent compte de plusieurs autres variables.