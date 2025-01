Madagascar: Saint-Sylvestre - Bodo et d'autres artistes à Paris

Une affiche propre à la diaspora malgache en France avec Bodo, Mirado, Ken et Mahery pour la Saint-Sylvestre. Une fête bien malgache que ce soit dans les plats ou à travers la musique.

L'affiche a tenu toutes ses promesses. Bodo, Mahery du groupe Johary, Mirado et Ken ont partagé la scène à la salle Firat à Saint-Germain-Lès-Corbeil dans l'Essonne. Un département français dans la région Île de France. Une soirée de grand gala donc pour accueillir avec la diaspora malgache, la nouvelle année.

Une organisation de « Gasy Epic » mêlant musique et gastronomie, comme le « hena omby ritra » entre autres, traduira qui pourra. L'utilisation des arômes comme la vanille et du litchi, le « ro matsatso », à chacun et chacune de traduire. Histoire de faire un petit voyage gustatif au pays, sur la terre des ancêtres.

L'occasion aussi pour les Malgaches, habitants de Paris et les environs de se retrouver pour un événement qui ne se tient qu'une fois tous les ans. Sur scène, le plateau a rassemblé au moins trois générations. Bodo, la diva qui a illuminé les années 80 avec des titres cultes. Mahery du groupe Johary a connu ses heures de gloire dans les années 90 et 2000.

Quant à Mirado et Ken, c'est la génération compact disc de la variété et du rock. Côté performance, les quatre chanteurs et la chanteuse ont réussi à faire également voyager les convives en chanson. Ambiance de gala, les chansons qui ont fait la renommée de la diva ont plongé l'assistance dans la nostalgie.

Ken a démontré sa puissance et sa justesse vocale, sa prestation a été bien accueillie par une salle conquise. Les deux autres artistes n'ont pas aussi démérité. Apparemment, les organisateurs ont choisi l'ambiance soft avec ces quatre artistes. Il faut reconnaître que vu aussi l'affluence, cette soirée du réveillon a été l'une des plus réussies auprès des Malgaches en France.

Cette année, les grosses pointures ont retrouvé la grâce des organisateurs évènementiels malgaches de France. Après la période de Covid-19 et presque des années de disette, Bodo, Njakatiana, Lôla et d'autres restent des valeurs sûres pour les fêtards et fêtardes locaux pour la Saint-Sylvestre.