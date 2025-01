Congo-Kinshasa: RDC-Qatar - Félix Tshisekedi trace de nouvelles perspectives de coopération !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, a démarré la nouvelle année par une offensive diplomatique remarquable, en effectuant, dimanche 5 janvier 2025, une visite de travail à Doha, au Qatar.

Après un accueil chaleureux lui réservé à l'aéroport, le Chef de l'Etat s'est entretenu, quelques heures plus tard, en tête-à-tête, avec l'Emir qatari, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Cette rencontre de haut niveau a, en effet, offert l'occasion à Félix Tshisekedi de présenter à son hôte les opportunités d'affaires qu'offre la RD. Congo, mettant en avant les atouts majeurs à capitaliser pour des investissements rentables.

Le Président Tshisekedi et Son Altesse Cheikh Tamim ont également exploré les possibilités de stimuler davantage les liens de coopération qui existent entre la RDC et le Qatar pour assurer des perspectives fortes. Un autre point important abordé, c'est la problématique de la paix et de la stabilité dans le monde.

"Les relations entre nos deux Etats sont récentes et il est impératif de les entretenir. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar sont très importantes et appréciées des deux côtés", a explicité, de vive voix, l'Ambassadrice de la RDC au Qatar, Valérie Lusamba, présente, en première ligne, du côté de la délégation congolaise.

Sans repos, ni répit, le Président Félix Tshisekedi a, après sa rencontre avec l'Emir qatari, échangé avec le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense du Qatar. Vu la sensibilité des sujets évoqués, lors de cette séance d'envergure, aucune déclaration n'a été faite, ni du côté congolais ni du côté qatari. Mais, tout porte à croire que la question de la paix dans l'Est de la RDC a largement dominé l'ordre du jour de cette rencontre.

Car, le Chef de l'Etat est résolument engagé, cette fois-ci, à mettre fin à l'agression imposée par le Rwanda, sous la couverture du M23, afin de parvenir à rétablir l'ordre et la sécurité, conformément à ses engagements annoncés, lors de son investiture, le 20 janvier 2024, tout comme dans son adresse, dernièrement, sur l'état de la Nation, devant les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès, dans le cadre de son second quinquennat à la tête de la République Démocratique du Congo.