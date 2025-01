Afrique: CHAN 2024 - L'arbitre malgache, Andofetra Rakotojaona, retenu par la CAF

Le Malgache Andofetra Rakotojaona a été sélectionné pour officier lors du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, qui aura lieu en février 2025. Seul représentant de Madagascar parmi les arbitres centraux, il confirme son statut d'expert sur la scène continentale.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, qui se déroulera en février prochain. Parmi les 65 officiels retenus, le Malgache Andofetra Rakotojaona figure comme le seul représentant de Madagascar dans la catégorie des arbitres centraux. Andofetra, un arbitre international reconnu pour son expérience, a déjà officié dans plusieurs compétitions majeures de la CAF, y compris la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue des Champions et les Coupes de la CAF. Sa présence au CHAN est un honneur pour le football malgache, confirmant sa réputation sur la scène continentale. Le Maroc est le pays le plus représenté avec cinq arbitres, dont Kech Chaf Mustapha et Bouchra Karboubi, cette dernière ayant été désignée meilleure arbitre africaine de 2024 lors des CAF Awards. Les assistants marocains Nassiri Hamza, Jermoumi Fatiha, et l'arbitre VAR Hamza El Farig complètent cette délégation.

En plus de cette reconnaissance pour l'arbitrage, Madagascar célèbre également la qualification de son équipe nationale, les Barea A', pour la phase finale du CHAN pour la deuxième fois consécutive. Les Barea ont validé leur ticket en décembre dernier face à l'Eswatini. Actuellement en stage de préparation, l'équipe affrontera plusieurs matchs amicaux, avec deux rencontres à domicile et deux à l'extérieur, pour affûter leur jeu avant la compétition. Pour le tirage au sort, Madagascar se trouve dans le chapeau 2, aux côtés de la Guinée, la Zambie, le Rwanda, et le Soudan. Pour cette édition, les 18 équipes qualifiées seront réparties en cinq groupes, trois groupes de quatre équipes et deux groupes de trois équipes, avec des matchs se déroulant au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Ce CHAN 2024 promet non seulement de mettre en lumière les talents footballistiques africains mais aussi de célébrer l'excellence de ses officiels, avec Andofetra Rakotojaona comme ambassadeur de l'arbitrage malgache.