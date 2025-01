Madagascar: Discours des leaders du Firaisankina - Les partisans du régime répondent à l'opposition

Bien que les ténors de la plateforme Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina semblent encore profiter des vacances de Noël et repousser leur rentrée politique pour cette semaine, des élus et membres du gouvernement Ntsay ont préféré répondre aux discours des leaders de l'opposition. Ce samedi, la ministre de la Communication et de la Culture, Volamiranty Donna Mara, n'a pas hésité de remettre le député de Toliara 1, Siteny Randrianasoloniaiko, à sa place.

En effet, celui-ci a invité les dirigeants à un duel encadré par les forces de l'ordre. Un discours que Volamiranty Donna Mara considère comme « contraire aux soatoavina, valeurs malgaches ». « Pour nous, c'est le fihavanana qui est notre principale valeur et nous mettons toujours en avant le respect », a-t-elle soutenu, avant d'ajouter qu' « un duel s'est déjà tenu aux dernières élections présidentielles et Siteny Randrianasoloniaiko n'a obtenu que 14% des voix ».

La ministre de la Communication et de la Culture n'est pas la seule à prendre la défense du régime et de Andry Rajoelina. Le député Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR) du 4ème arrondissement, Désiré Rafidimanana, s'est également exprimé. « Ce n'est plus le moment de semer le trouble », a-t-il indiqué, après avoir soutenu que « l'opposition a déjà été battue plusieurs fois ».