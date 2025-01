Madagascar: Accord de pêche - Préparation des concertations pour l'allocation des ressources

Madagascar prépare une réunion de la Commission mixte avec l'Union européenne pour l'utilisation des fonds d'appui sectoriel, dans le cadre de l'accord de pêche.

Une réunion préparatoire s'est tenue vendredi dernier, au ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), rassemblant les représentants du Gouvernement, de la société civile et du secteur privé. L'objectif : préparer la rencontre de la Commission mixte entre Madagascar et l'Union européenne, prévue se tenir cette semaine à Antananarivo. Ce rendez-vous crucial porte sur l'utilisation des fonds alloués dans le cadre de l'accord de pêche entre les deux parties. Pour cette année, Madagascar bénéficie d'une enveloppe de 1,1 million d'euros. Ces fonds visent à soutenir des initiatives stratégiques en lien avec la pêche, l'aquaculture, la surveillance des activités halieutiques, l'amélioration sanitaire et la gouvernance.

Inclusive

Le ministère a souligné l'importance de ces financements, bien qu'ils restent insuffisants face aux nombreux défis du secteur. « Nous faisons face à des besoins grandissants, mais nous devons gérer ces ressources avec transparence et efficacité pour maximiser leur impact sur la population », a déclaré un représentant du ministère de tutelle. Certes, cette réunion reflète la volonté des autorités de renforcer la transparence et d'impliquer tous les acteurs concernés dans la gestion des ressources marines. Alors que Madagascar cherche à valoriser ses richesses halieutiques, ce partenariat avec l'Union européenne s'impose comme une opportunité stratégique pour conjuguer développement économique et durabilité. L'attention se tourne désormais vers la réunion de cette semaine, où les décisions prises façonneront l'avenir de la pêche et de l'économie bleue à Madagascar.