Madagascar: Ambohidratrimo - Une mineure violée par un guérisseur

Le sexe pour remède à une grave maladie. Tel est le stratagème d'un guérisseur traditionnel qui profite de son statut pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Le 2 janvier dernier, une mère de famille habitant à Ambohitsiroa-Est s'est rendue auprès de la brigade de la gendarmerie d'Ambohidratrimo pour signaler les agissements de ce guérisseur et ce qui était arrivé à sa fille de 17 ans.

D'après ses explications, les faits se sont produits le 29 décembre 2024 dans le fokontany d'Ambohitsiroa-Est, dans la commune d'Ambohidratrimo. Son mari et sa jeune fille étaient gravement malades ce jour-là. Vers 13 heures, ils se sont rendus chez un guérisseur pour se faire soigner. Le guérisseur, identifié comme un certain Nambinina, a d'abord pris en charge son mari et a réussi à traiter sa maladie. Il a ensuite indiqué que la maladie s'était transmise à leur fille et que cette dernière devait le suivre pour aller chercher le remède dans le sud de Soamanandray, dans le fokontany susmentionné.

Selon les témoignages de la victime recueillis par les gendarmes, à leur arrivée sur les lieux, le guérisseur a expliqué qu'il lui serait impossible de la guérir tant qu'elle n'a pas de relations sexuelles avec lui, et ce, à trois reprises. Face à la situation, et inquiets pour leur fille, les parents ont porté plainte auprès de la gendarmerie qui a immédiatement ouvert une enquête. Un examen médical a été requis et la victime a été envoyée au « Centre Vonjy » du Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana pour y être examinée. Actuellement, le suspect, habitant à Ialanana, fokontany d'Ambohitsiroa-Est, est activement recherché pour détournement de mineure suivi de viol par les forces de l'ordre.