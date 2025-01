Madagascar: Opposition - Nouvelle coalition contre le régime

Prévues pour les législatives, les plateformes Firaisankina et Kôlekitifa an'ny Malagasy semblent déjà dépassées. Les partis de l'opposition aspirent à une nouvelle coalition plus élargie et rassemblant toutes les forces vives de la nation en dehors du pouvoir.

Alors que le président Andry Rajoelina, dans son discours à la nation, ce 31 décembre , a annoncé que l'année 2025 sera une année de défi pour son régime avec des grands projets qui se prolongent bien au-delà de sa seconde mandature, l'opposition, en l'occurrence la plateforme Firaisankina, a indiqué que cette année sera décisive pour sortir le pays de l'emprise de l'actuelle classe dirigeante. Les tractations ont d'ailleurs déjà commencé afin de mettre en place une nouvelle coalition plus élargie contre le régime, même si celle-ci s'avère difficile et laborieuse. Plusieurs équations, dont la méfiance mutuelle entre chefs de partis, restent à résoudre même si l'appel à la solidarité de toutes les forces vives de la nation s'intensifie, à l'issue des dernières élections municipales qui, selon les partis de l'opposition, les organisations de la société civile mais aussi une grande partie de l'opinion, sont émaillées de fraudes et d'irrégularités et s'apparenterait ainsi à un hold-up électoral pour consolider un régime, selon eux, déjà en disgrâce.

Deal

L'expérience douloureuse du Collectif des candidats conduit les leaders de l'opposition à ne pas précipiter les choses. Au sein de la plateforme Kôlekitifa an'ny Malagasy, la trahison n'aurait pas encore été, selon des sources concordantes, digérée. En tout cas, restaurer la confiance entre le parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) de Hajo Andrianainarivelo, le Tia Tanindrazana (TT) de Tahina Razafinjoelina, d'un côté, et le Tiako i Madagasikara (TIM) de Marc Ravalomanana et le pro-Siteny de Siteny Randrianasoloniaiko, de l'autre, après les différentes révélations sur les raisons de l'implosion du Collectif des candidats, risque de prendre du temps et serait difficile. Quoiqu'il en soit, l'ancien président et non moins co-leader de la plateforme Firaisankina, Marc Ravalomanana, reproché d'être en connivence avec les dirigeants, a déjà indiqué qu'il n'a jamais passé un deal avec qui que ce soit de l'actuel régime. L'opposition doit également résoudre le problème de leadership qui a toujours miné les relations et conduit à la scission de l'alliance des 11.

Rapprochement

En effet, face à un régime qui a encore toutes les forces avec lui, l'opposition est amenée à changer de stratégie et à mettre de côté les ambitions personnelles de ses leaders ainsi que toutes les arrière-pensées politiques. Même si les détails concernant cette nouvelle coalition restent encore flous, un rapprochement entre Rivo Rakotovao, président national du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), membre de la plateforme Firaisankina, et Hajo Andrianainarivelo, président national du MMM, co-leader du Kôlekitifa an'ny Malagasy, selon nos informations, s'est déjà effectué et celui-ci est encouragé par les partisans de l'opposition qui aspirent à une nouvelle dynamique. Ils espèrent notamment que cette initiative ne tombera pas à l'eau comme ce qui était le cas de la coalition avortée « Firaisambe ».