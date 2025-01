Madagascar: Kick-boxing - Lion Force, club de référence

Le club Lion Force s'est engagé de manière grandiose dans la promotion du kick-boxing. L'année 2024 a été très fructueuse et méritée, avec l'organisation de sept grands tournois. Toutes les catégories d'âges ont pu monter sur le ring grâce à l'initiative du maître Boto Gilbert et à la création de la compétition « Combat Avenir », allant du Chapitre I au Chapitre IV, mettant à nouveau en lumière Lion Force. Le club est bien connu pour l'Xtreme Combat: le Choc des Titans, l'une des compétitions de référence en sports de combat à Madagascar.

La cinquième édition a été couronnée de succès en termes de professionnalisme et d'organisation. Les brillants combattants malgaches ont été envoyés par le club en Afrique du Sud et à La Réunion pour des rencontres internationales avec des résultats probants. Le club ne se limite pas au kick-boxing; la première édition du combat d'éveil de la boxe anglaise fut également un succès. « L'unité fait la force. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements, cela nous permet d'avancer et de toujours aller plus loin pour que les jeunes athlètes malgaches puissent s'épanouir et être plus forts pour briller au niveau national et international », a noté Boto Gilbert, premier responsable du club Lion Force.

Pour cette saison, Lion Force veut encore pousser ses limites et aller plus loin dans le sport de combat. Le club prévoit plusieurs combats nationaux et internationaux, avec de nouveaux défis. « Nous allons encore frapper plus fort que l'année précédente. Tout cela pour vous dire que nous sommes toujours prêts à relever le défi et à faire avancer ce sport », a-t-il ajouté.