Afrique: Karaté-do-saison 2025 - Huit sorties internationales au menu

La saison 2025 sera marquée par de nombreuses compétitions internationales pour la Fédération malgache de karaté-do. La liste des présélectionnés est dévoilée.

Sous la direction d'Emile Ratefinanahary, la Fédération malgache de karaté-do (FMK) a rapidement dévoilé le calendrier de ses activités pour la saison 2025. Cette année sera marquée par un programme dense de compétitions, incluant huit sorties internationales. La première échéance sera la Premier League qui se tiendra à Paris du 24 au 26 janvier. L'athlète malgache Tsiky Mialy Andrianavalona, qui a réalisé une progression impressionnante en passant de la 113e à la 52e place au classement mondial, vise une performance notable lors de ce tournoi. En février, Madagascar participe à la Série A à Larnaka, Chypre, du 14 au 16, après une édition 2024 marquée par des résultats mitigés malgré l'alignement de cinq karatékas.

En juin, les jeunes karatékas malgaches auront l'opportunité de participer au Youth Camp et Youth League à Porec, en Croatie. Les championnats d'Afrique Cadet, Junior et Senior, prévus au Nigeria en juillet, constitueront un rendez-vous majeur de la saison. Par la suite, la Série A se poursuivra à Salzbourg, en Autriche, en septembre. Un autre moment clé sera la phase de qualification pour le championnat du monde à Paris, du 17 au 19 octobre. En cas de qualification, les athlètes malgaches se rendront à la phase finale en Égypte en novembre. Enfin, la saison internationale se terminera avec la Karaté Youth League à Venise, en décembre.

121 karatékas présélectionnés

Pour préparer ces compétitions, la FMK a publié une liste de 121 karatékas présélectionnés, hommes et femmes, répartis des catégories Cadet à Senior et issus de diverses ligues régionales. Ces athlètes participeront au premier regroupement national de l'année, qui se tiendra du 9 au 12 janvier à l'ANS Ampefiloha. Côté compétitions locales, sept rassemblements décentralisés sont programmés. La Coupe de Madagascar Enfants et Féminine ouvrira la saison fin février à Antananarivo.

Ensuite, la Coupe Internationale d'Antananarivo, ouverte aux catégories Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors, se déroule du 11 au 13 juillet. La Ligue Diana accueille le championnat de Madagascar individuel, tandis que la Ligue Vakinankaratra organise plusieurs événements majeurs, notamment le championnat national par équipes, le Gasshuku national et les examens de passage de grade. Les challenges Samy Jao et Betsileo viendront compléter ce programme ambitieux.