Madagascar: Exposition photographique - Le scoutisme immortalisé par les membres de Mi-Tily Sary

Jusqu'au 25 janvier, la Cité des Cultures d'Antaninarenina se transforme en un véritable carrefour d'images et d'émotions. L'exposition « Ho Tiavinay...Madagasikara », organisée par Mi-Tily Sary, fête ses 10 ans d'existence dans la communauté Tily Madagascar. Ce rassemblement artistique met à l'honneur les talents des photographes membres du collectif, tout en soulignant l'engagement de l'association pour la valorisation du scoutisme et des paysages majestueux de Madagascar.

À travers les objectifs de photographes renommés tels que Francky Do-van, Dera Mampionona Razafimbolatiana, Haja Faniry et d'autres, l'exposition invite les visiteurs à découvrir une palette d'instantanés qui révèlent la diversité et la richesse de la nature. Des scènes de vie, des portraits et des moments d'action capturés lors des activités scouts viennent enrichir cette rétrospective de dix ans de passion et de partage.

Mi-Tily Sary propose ici bien plus qu'une simple exposition : c'est une immersion dans la culture malgache, une invitation à redécouvrir la beauté de la Grande île à travers le regard de ceux qui la vivent au quotidien. À travers des clichés vibrants et authentiques, les photographes mettent en lumière l'âme de Madagascar et son environnement exceptionnel, tout en portant un message fort de préservation et d'amour pour la nature.