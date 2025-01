Madagascar: Stade Barea/Homologation - La balle dans le camp malgache

Plus que deux mois. Les amoureux du ballon rond malgache, et surtout les fans des Barea, ont hâte de voir l'inspection et l'homologation du stade Barea à Mahamasina, en vue des prochains matchs de l'équipe nationale prévus vers la mi-mars. Les recommandations de remise aux normes exigées par la Confédération Africaine de Football (CAF) sont-elles honorées par la Fédération Malgache de Football et l'État ?

Apparemment, vue de l'extérieur, la pelouse naturelle replantée intégralement est toute verte. L'arrosage se poursuit comme nous avons pu le voir hier, lors de notre passage dans les environs. Certes, les responsables ont déjà annoncé que les vestiaires sont maintenant élargis, les portails d'évacuation et les escaliers métalliques installés, et l'unique tourniquet devant les portails, trois en tout, mis en place... Mais d'autres recommandations n'ont pas encore été soulevées parmi les travaux de rénovation faits comme la mise aux normes de la zone média, les grilles de séparation entre les gradins, tribunes et tribunes VIP, les rampes pour les personnes en déficience physique n'a pas encore été évoquée.

« Notre souhait, et surtout celui du président de la République, est d'accueillir les prochains matchs des Barea. Nous, et plus précisément les responsables, sont en train de tout régler et finaliser », souligne le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa, dans une conférence de presse vendredi. « Dès que tout est fini, et dès que nous sommes prêts, nous ferons signe aux inspecteurs de la CAF et ils arriveront une semaine plus tard », temporise le patron de la fédération. Madagascar devrait recevoir à domicile le Ghana, le 24 mars, pour le compte de la sixième journée qualificative à la Coupe du Monde 2026.