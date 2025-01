Madagascar: Festival de film - La richesse marine bientôt sur les écrans

En juin, la ville de Toliara accueillera la première édition du Tuléar Festival de Film de l'Océan Indien sur la mer, un événement culturel majeur qui s'inscrit en marge de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan. Cette rencontre exceptionnelle, parrainée par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, s'annonce déjà comme un rendez-vous pour les cinéastes et passionnés de l'environnement marin. Les cinéastes, qu'ils soient confirmés ou jeunes talents, sont invités à soumettre leurs oeuvres dès maintenant.

Le festival acceptera des films de tous genres, dont animation, documentaire et fiction, abordant trois grands axes autour de la mer, de la terre et de l'homme. Sous les formats court-métrage, long-métrage, film d'école et jeunes créations, ainsi que des oeuvres musicales, le festival se veut un catalyseur de sensibilisation aux enjeux environnementaux. "Le Tuléar Festival de Film sur la Mer a pour vocation de célébrer la richesse et la beauté des environnements marins tout en sensibilisant le public aux défis écologiques et culturels que pose l'océan ", confie l'organisateur, Anatole Ramaroson, lors d'un appel téléphonique.

Le festival offrira une programmation variée, incluant des projections de films, le Toliara Films Lab, un cinéma immersif, ainsi que des ateliers, des rencontres et une conférence sur la mer. Cette initiative a pour objectif de faire rayonner la région et de mettre en avant des thématiques cruciales liées à l'océan, tout en apportant une nouvelle dynamique culturelle dans le sud de Madagascar. Ce projet ambitieux incarne un pont entre les peuples, les cultures et l'écosystème marin, et s'annonce comme un rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent explorer la mer à travers le prisme du cinéma.