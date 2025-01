Madagascar: Deux phénomènes astronomiques dans le ciel

Beaux spectacles. Des phénomènes astronomiques offraient des spectacles éblouissants aux amoureux des astres ce week-end. Deux nuits de suite, la Lune apparaissait exceptionnellement proche de deux planètes. Le vendredi soir, Vénus brillait près du croissant de Lune, le samedi soir, Saturne était visible non loin de ce satellite, et Vénus se trouvait un peu à l'écart. Le spectacle était encore plus incroyable pour ceux qui l'observaient via un télescope, avec lequel il était possible de voir les anneaux de Saturne.

« C'est ce qu'on appelle occultation. Ce phénomène fait disparaître un astre derrière un autre. La Lune, qui se trouve à seulement plus de 300 000 km de la Terre, passait devant Vénus et Saturne. Elle paraissait plus grande que ces deux planètes, mais en réalité, elle est plus petite », explique le professeur Charles Ratsifaritana, président de l'association malgache pour la promotion de la science, samedi. Selon d'autres explications, la Lune, qui tourne autour de la Terre, est passée près de Vénus le 3 janvier et de Saturne le 4 janvier. Ces phénomènes ne sont pas extraordinaires car ils ne sont pas rares pour les astronomes. Des astrologues, quant à eux, prédisent des événements importants qui vont se produire dans le monde, bientôt.

Toujours en termes d'objets célestes, le 4 janvier, la Terre a atteint le point le plus proche du Soleil, avec une distance de 147 millions de kilomètres. Ce phénomène, appelé périhélie, qui se produit chaque année, n'a aucun impact ni sur la température terrestre, ni sur la santé humaine, selon les astronomes.