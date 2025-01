Madagascar: Amoron'i Mania - Les artisans à court de matières premières

À Amoron'i Mania, l'artisanat local peine à se développer en raison d'une grave pénurie de matières premières, principalement le bois, et de difficultés liées à la distribution et à l'exportation de ses produits.

L'artisanat d'Amoron'i Mania souffre principalement d'une pénurie de matières premières, notamment le bois, essentiel à la fabrication de nombreux produits artisanaux. Cette difficulté d'approvisionnement freine la production régulière, entraîne une hausse des coûts et menace la viabilité de nombreuses petites entreprises artisanales. Même si l'artisanat représente environ 5 % du PIB de Madagascar, il reste sous-développé en raison de ces obstacles.

Lors de sa visite à Ambositra le 4 janvier, Viviane Dewa, ministre du Tourisme et des Métiers d'Art, a rencontré des artisans locaux pour discuter de ces problématiques. Ces derniers ont aussi exprimé leurs difficultés liées aux contraintes d'exportation, notamment les restrictions de poids pour les bagages des touristes, ce qui limite leurs opportunités de vendre leurs produits à l'international. En plus de la pénurie de matières premières, le manque d'infrastructures adaptées, une fiscalité trop lourde et des circuits de distribution inefficaces compliquent la croissance du secteur.

Afin de répondre à ces défis, la ministre a annoncé plusieurs actions qui devraient soutenir les artisans dans les mois à venir.

Discussions

Des mesures sont envisagées pour faciliter l'accès aux matières premières et améliorer les circuits de distribution des produits artisanaux. La ministre a également évoqué les préoccupations des artisans concernant l'utilisation des bois saisis, précisant : « Des discussions se poursuivront avec les autorités compétentes pour permettre une gestion responsable de cette ressource. Toutefois, elle a ajouté qu'il serait essentiel que, lorsque le moment viendra d'utiliser ces bois, ils soient employés de manière appropriée et respectueuse des normes en vigueur. »

De plus, Viviane Dewa a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre artisans et acteurs du tourisme pour mieux valoriser l'artisanat et attirer plus de visiteurs. Selon l'Office du Tourisme, des améliorations dans les infrastructures et la distribution pourraient doubler les revenus touristiques dans les années à venir.

Lors de ses échanges, la ministre a également évoqué l'idée de réduire la fiscalité pour les petites entreprises artisanales et de renforcer les services de soutien afin de favoriser leur développement. Ces propositions sont en cours d'étude, et des discussions avec les autorités permettront de trouver des solutions durables pour soutenir le secteur artisanal.