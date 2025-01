Afrique: Coupe d'Egypte - Les clubs de Arnaud et Tendry en huitièmes

Les deux internationaux évoluant au championnat égyptien, Tendry Randrianarijaona et Arnaud Randrianantenaina, joueront les huitièmes de finale de la Coupe d'Égypte en mars.

Qualifiés en phase finale. Deux Barea se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Égypte. Leur club respectif a validé le ticket pour la phase finale de la coupe égyptienne. Aux seizièmes de finale, le club de Tendry Manovo Mathania Randrianarijaona, Engineering for the Petroleum and Process Industries Sporting Club (ENPPI SC), a défait Haras El-Heddod sur le score de 1 à 0, vendredi à domicile, au stade de Petro Sport.

Le même jour à domicile, El Gouna FC, club d'Arnaud Randrianantenaina, a de son côté éliminé Al-Qanah par 2 buts à 0, marqués en fin de la première période et juste au retour des vestiaires. À plus de deux mois sous le maillot de l'ENPPI, Tendry jouera déjà son premier huitième de finale en compétition nationale égyptienne. El Gouna FC affrontera en huitièmes de finale Zamalek, leader provisoire au championnat, le 19 mars, tandis que l'ENPPI sera opposé à Pharco FC le 22 mars.

Au championnat, le club égyptien de l'attaquant du Disciples FC de Vakinankaratra, champion de Madagascar en titre, occupe, après la septième journée la quinzième place, crédité de 6 points. Son club a engrangé une victoire, trois nuls et trois défaites. L'équipe d'Arnaud se trouve pour sa part au seizième rang, accumulant également 6 points avec une victoire, trois nuls et trois défaites.

À la traîne

Dix-huit équipes disputent le championnat majeur égyptien. Zamalek se hisse provisoirement en position de leader après la septième journée, en engrangeant 14 points, talonné par Pyramids, crédité lui aussi de 14 points. Al Ahly se positionne à la troisième place (12 points). L'ENPPI a ravi son unique victoire contre Islaimy (1-0) en quatrième journée le 1er décembre, tandis que l'unique victoire de l'El Gouna date du 20 décembre contre l'équipe de Tendry par 1 à 0, durant la cinquième journée.

La bande à Tendry s'est neutralisée sur un score vierge contre Modern Future FC au cours de la première journée, le 31 octobre, puis contre Al Ahly sur le même score le 30 décembre, comptant pour la septième journée. L'ENPPI s'est incliné devant Pyramids (1-2) en deuxième journée, 3 à 4 face à Pharco FC, puis contre Zed en sixième journée (0-1).

L'équipe d'Arnaud s'est séparée, quant à elle, sur un score vierge face à ZED, puis Al-Masry et Smouha sur le même score. El Gouna FC s'est plié devant Ghazl El Mahallah et Pyramids sur le même score (0-1). À la huitième journée, l'ENPPI jouera contre Petrojet le 10 janvier et El Gouna face à Al Ahly le 15 janvier.