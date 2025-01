Madagascar: Réhabilitation des routes - Les travaux sur la RN13 et la RN10 progressent

Projet clé pour le Sud. Le projet de réhabilitation des Routes nationales numéro13 et numéro10 constitue une initiative majeure pour le développement du Sud de Madagascar. Ces travaux visent à renforcer les connexions entre Tolagnaro, Ambovombe et Betroka, tout en facilitant l'accès aux marchés locaux et internationaux. Cependant, des incertitudes demeurent, en particulier concernant le financement de certaines sections.

La RN13 s'étend sur 495 km et est divisée en trois sections principales. La première, reliant Taolagnaro à Ambovombe sur 114 km, est la plus avancée. Avec 65 % des travaux déjà réalisés, cette section devrait être achevée d'ici septembre 2025, selon les prévisions du ministère des Travaux publics. Son amélioration permettra de réduire les coûts de transport et de rendre les produits agricoles du Sud, tels que le riz, le maïs et les légumes, plus accessibles.

La deuxième section, qui relie Ambovombe à Betroka (263 km), est en attente de financement. L'État recherche des fonds pour cette partie, ce qui pourrait entraîner des retards si le financement n'est pas rapidement sécurisé. Enfin, la troisième section de 118 km, reliant Betroka à la RN7 à Ikalaminty Ihosy, n'a pas encore débuté.

Sur la RN10, qui relie Andranovory à Ambovombe, les travaux sont divisés en quatre lots. Les deux premiers lots, entre Ambovombe et Beloha (111,77 km) et entre Beloha et Ampanihy (92,90 km), devraient démarrer dans les semaines à venir. D'après les informations, les entreprises responsables ont déjà reçu l'autorisation de débuter les travaux depuis décembre 2024. Les deux autres lots, reliant Ampanihy à Ambatry (113,71 km) et Ambatry à Andranovory (97,99 km), feront l'objet d'un appel d'offres en ce début d'année 2025.

En parallèle de ces travaux routiers, un projet d'acheminement d'eau depuis le fleuve Efaho est en cours. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'irrigation dans cette région particulièrement aride de Tolagnaro à Ambovombe, en soutenant les activités agricoles et en répondant aux besoins essentiels des populations locales.

Bien que les travaux progressent sur certaines portions, des incertitudes liées au financement, notamment pour la RN13 entre Ambovombe et Betroka, pourraient compromettre le calendrier initial. Si les fonds nécessaires sont obtenus, la RN13 devrait être entièrement opérationnelle d'ici septembre 2025. Ces infrastructures sont vitales pour stimuler l'économie et améliorer les conditions de vie dans le Sud de Madagascar.