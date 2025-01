Madagascar: Thai league - Njiva Rakotoharimalala retourne au Ratchaburi FC

L'international malgache fait son come-back en Thaï League. Après une longue absence en raison d'une blessure à la cheville en 2023, le Barea Njiva Tsilavina Martin Rakotoharimalala retrouve son club thaïlandais Ratchaburi FC, un an plus tard. L'incident était survenu à la mi-décembre 2023, au cours du match du Ratchaburi contre BG Pathum United, comptant pour la treizième journée du championnat thaï en première division.

« Je suis déjà en Thaïlande depuis quelque temps et j'ai repris l'entraînement depuis hier (samedi) », affirme Njiva Rakotoharimalala, âgé actuellement de 32 ans. Le dirigeant du Ratchaburi FC a officialisé son retour samedi.

Après dix mois de traitement et de rééducation, l'attaquant du club thaïlandais a été sollicité par le coach Romuald Félix Rakotondrabe et a rejoint en début octobre les Barea pour la double confrontation contre la Gambie à Casablanca, au Maroc, dans le cadre de la troisième journée qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2025.

L'ancien attaquant de la CNaPS Sport (2011-2017) et quart de finaliste à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2019, en Égypte avait rejoint, pour la première fois, ce club thaï en 2018, puis en 2023. Entretemps, il évoluait également au sein de Sukhothai et Sakhon en 2019.

Ratchaburi FC, appelé aussi les Oranges thaïlandais, a comme palmarès le titre de champion national en 2012, vainqueur de la Coupe la saison 2016 et double finaliste de la Coupe de la ligue en 2012 et 2013. Cette saison 2024-2025, le club occupe provisoirement la 10e place au classement de la Thaï League, crédité de 19 points en engrangeant cinq victoires, quatre nuls et six défaites. Dix-sept équipes disputent la Thaï League 1. Njiva avait inscrit onze buts en treize matchs durant la saison 2023-24, ainsi que cinq passes décisives au championnat thaï.