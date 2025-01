Madagascar: Jean Michel Ramaroson - « Mon élection à la FIBA constitue un plus pour le basket malgache »

L'ascension continue. Le président de la Fédération Malagasy de Basketball, Jean Michel Ramaroson, vient de franchir un nouveau palier au sein de la FIBA, en novembre.

Quels sont les pouvoirs et attributions d'un vice-président de la FIBA Afrique?

En cette nouvelle année 2025, je profite de l'occasion pour présenter mes voeux de Nouvel An à toutes et à tous. Ma nomination au sein de FIBA Afrique est une suite logique de tout ce que j'ai entrepris et c'est une marque de confiance à tout ce que j'ai apporté en tant que président de la commission de développement au sein de FIBA Afrique. En 2019, j'ai effectué mon deuxième mandat au sein du bureau central mondial, une sorte de conseil d'administration représentant l'Afrique au sein du « Central Board ». Concernant les attributions, elles sont vastes et le premier objectif est de développer le basketball en général.

Qu'apporte votre élection au basketball de Madagascar ?

En tant que vice-président de FIBA Afrique, il n'est plus question de notre seul pays. Ma candidature a été présentée en tant que représentant de toute l'Afrique. Je profite de mon rôle au sein de FIBA Afrique pour apporter un plus au basketball malgache. Par exemple, la présentation de candidatures pour héberger des compétitions internationales, la nomination d'arbitres aux événements internationaux...

Allez-vous quitter définitivement la FMBB ?

Mon rôle en tant que vice-président de FIBA Afrique et président de la FMBB est compatible et ne sont pas en contradiction. Le basketball malgache ne sera jamais orphelin (rires).

Les deux Ankoay de basketball 3x3 ont remporté le titre de champion d'Afrique dès la première édition à Madagascar. Votre analyse de l'Africa Cup à Madagascar.

C'était en 2017 que nous avons participé pour la première fois à l'Africa Cup de 3x3. En 2022, nous avons remporté le premier titre continental chez les hommes et le deuxième sacre au mois de décembre. Depuis que la FIBA a instauré le 3x3, je suis convaincu que cette nouvelle discipline mettra le basketball malgache au-devant de la scène internationale et nos joueuses et joueurs l'ont démontré. Évidemment, gagner le titre continental n'est pas facile, mais nos joueurs et joueuses l'ont réalisé. Le plus dur est de savoir comment garder ce titre entre les mains. Nous avons nos joueurs et ils sont dans leur force, avec leur âge de 25 à 27 ans. La commission de 3x3 au sein de la FMBB a du travail à faire pour la prochaine édition de l'Africa Cup, encore à Madagascar. Nous sommes toujours prêts pour ce nouveau challenge.

Pourquoi perçons-nous en 3x3, mais pas en 5x5 ?

Le 5x5 n'est pas pareil au 3x3. Nous possédons des joueurs capables de jouer en 5x5. Mais il ne faut pas oublier que des pays comme le Soudan, numéro un en Afrique, la Côte d'Ivoire... possèdent des joueurs évoluant en Europe ou en NBA. Si nous voulons percer en 5x5, il faut que nous possédions des joueurs de grande taille évoluant à l'international. Mais cette situation ne nous empêche pas de nous battre contre les meilleurs en Afrique. Nous sommes encore en lice pour la qualification à l'Afrobasket de 2025.