Congo-Kinshasa: Recettes intérieures en 2024 - Doudou Fwamba annonce une mobilisation record !

En 2024, les recettes intérieures de la République Démocratique du Congo ont atteint un niveau record, grâce à une série de réformes efficaces mises en place par le Gouvernement. Le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a annoncé que les recettes intérieures provisoires pour l'année s'élèvent à 25 188,6 milliards de CDF, soit 103,2 % des prévisions budgétaires de 24 407 milliards CDF. Cette performance remarquable représente une augmentation de 27% par rapport à 2023, où les recettes étaient de 19 818,1 milliards CDF pour une prévision de 22 486,4 milliards CDF (88 %).

Performances par régie financière

Les performances des différentes régies financières ont été déterminantes dans l'atteinte de ces résultats. La Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) a collecté 5 755 milliards CDF, soit 94 % des prévisions. La Direction Générale des Impôts (DGI) a surpassé les attentes avec 15 113 milliards CDF, représentant 108% des prévisions. Enfin, la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) a atteint 4 319 milliards CDF, soit 101 % des prévisions.

Réformes clés

Ces résultats impressionnants sont le fruit de plusieurs réformes majeures. La Direction Générale des Grandes Entreprises (DGGE) a amélioré la prise en charge des assujettis, ce qui a contribué à une meilleure collecte des impôts. La généralisation de la télé déclaration dans tous les centres d'impôts concernés par la collecte de la TVA a également joué un rôle crucial. De plus, la DGRAD a renforcé les contrôles sur place, augmentant ainsi l'efficacité de la collecte des recettes.

Mesures urgentes

En réponse aux défis fiscaux, le Gouvernement a adopté des mesures urgentes pour élargir le répertoire des contribuables. Cela a été rendu possible grâce à l'exploitation des recoupements bancaires et des données douanières. La réduction des exonérations dérogatoires et le renforcement du suivi des régimes décadaires ont également été des mesures clés. Par ailleurs, l'extension de l'utilisation de LOGIRAD, un logiciel de gestion des recettes, dans les services non encore couverts, a permis d'améliorer la gestion et la transparence des recettes.

Félicitations et encouragements

Au nom de la Première Ministre, le Ministre des Finances a félicité les cadres et agents des régies financières pour leurs efforts soutenus. Il les a encouragés à maintenir cette dynamique en 2025 afin de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du programme Gouvernemental. Ces résultats montrent que les réformes entreprises portent leurs fruits et que la RDC est sur la bonne voie pour renforcer sa stabilité financière et économique.

Les recettes intérieures de 2024 ont atteint un niveau record grâce à des réformes efficaces et à des mesures urgentes adoptées par le Gouvernement. Les performances des régies financières et les efforts des cadres et agents ont été déterminants dans l'atteinte de ces résultats. Le Gouvernement est déterminé à poursuivre sur cette lancée pour assurer une gestion optimale des ressources et soutenir le développement économique du pays.