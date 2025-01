Congo-Kinshasa: Remerciant Dieu pour ses 94 ans de vie - Le Patriarche Jonas Mukamba invite les membres de l'ADECO à soutenir l'initiative du Chef de l'Etat

Le Sénateur et autorité morale de l'Alliance des Démocrates Congolais (ADECO), Jonas Mukamba Kadiata Nzembela a commémoré, le samedi 4 janvier 2024, son 94ème anniversaires dans la salle Bérnicia dans la commune de Lingwala à Kinshasa, en présence des membres de son parti politique, des invités des différents partis politiques, y compris les membres de sa famille venant des différents coins.

Dans son mot de circonstance, le président de l'ADECO, Nsabua Kamembela Leonard, a félicité la dynamisation des activités du parti, qui marque le début de la longue marche pour la bataille électorale qui interviendra, éventuellement en 2028. Il a également souhaité un somptueux anniversaire au Patriarche.

A l'occasion de cette journée qui marque dans l'histoire de Jonas Mukamba une année de plus, Léonard Nsabua a affirmé que l'ADECO s'engage à affûter ses armes aux côtés et en collaboration exemplaire avec ses partenaires politiques dont l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS/Tshisekedi), ainsi que des forces politiques alliées de l'UDPS, FPAU dirigées par Elysé Bokumuana Maposo.

Selon le président Nsabua Kamembela, son parti politique ainsi que les FPAU doivent constituer une gracieuse pépinière des patriotes consciencieux pour le bon fonctionnement des institutions politiques en RDC.

Au cours d'une interview accordée à l'occasion de cette célébration, Léonard Nsabua a rendu un vibrant hommage au Patriarche Jonas Mukamba, autorité morale et père fondateur du parti, un illustre personnage de la scène politique congolaise, au parcours remarquable, qui a soufflé sa 94ème bougie. Le responsable de l'ADECO n'a pas tari d'éloges pour parler de son Autorité morale, lui qui a bâti sa renommée pendant qu'il fut PAD à la Minière de Bakwanga (MIBA).

Il a affirmé que c'est l'unité, la solidarité et la collaboration sincères, qui feront leur force dans leur soutien commun au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. «Loin de nous de se sentir isolé, l'inquiétude est toutefois croissante dans les rangs de l'ADECO car, voici bientôt six ans que nous sommes au pouvoir, aucun de nos membres n'a jamais été nommé par Ordonnance présidentielle. Fort heureusement, il n'est pas tard que notre Autorité suprême se rende à l'évidence, pour qu'enfin quelques cadres de l'ADECO, se sentent aussi effectivement intégrés dans notre famille politique, celle des dirigeants actuels du pays », déclare Léonard Nsabua.

Au nom de l'ADECO, le président a encore glissé trois mots pour résumer leur ultime voeu pour le nouvel An 2025, à savoir : «BENDELE EKUEYA TE ». Un message si important, qui concerne les vaillants militaires qui sont au front, à tous les Agents de sécurité et aux Patriotes Wazalendo. Il rappelle que le thème du parti pour cette nouvelle année inspire de l'optimisme, de la détermination, de la rigueur et de la volonté de bien faire notamment : (Une nouvelle année, une nouvelle constitution, un nouveau départ pour une RDC unie et réconciliée avec Félix Tshisekedi).

Question liée à la Constitution

L'ADECO, à travers son président national, affirme que cette problématique du changement constitutionnel a été déjà soulevée par son parti depuis le 2 novembre 2024 en créant un groupe WhatsApp dénommée : OUI pour le changement de la Loi fondamentale du pays. Cela prouve que l'actuelle Constitution, que l'on qualifie de belligérant, ruine tous les efforts fournis par le Gouvernement sur le plan de la mobilisation des recettes publiques.

«Sachez que cette Constitution autorise la création des institutions pléthoriques, éléphantesques, ainsi que des dépenses qui couvrent les besoins des institutions inutiles, d'une part, et du personnel pléthorique, d'autre part. Elle ralentie également la réalisation de grands projets sociaux et l'amélioration du revenu moyen du congolais », fustige le président Leonard Nsabua.

Avant que Jonas Mukamba donne des symboles aux nouveaux comités de son parti, Léonard Nsabua, président national du parti, a saisi l'opportunité pour moraliser ses membres tout en les invitant à choisir le camp des bâtisseurs tel que prôné par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Pour rappel

Grand gestionnaire qu'il a été, le leadership du Patriarche ne fait nul doute car, il a marqué de son empreinte partout par où il est passé, rappelle Léonard Nsabua.

«Le Patriarche est une référence. Son mode de gestion que nous devons tous imiter c'est la gestion opérationnelle... Voyez comment Mukamba a dirigé la MIBA. Il faut voir comment il a dirigé la province de l'Equateur. Il est resté une référence de tous les gouverneurs qui passent dans cette province. C'est l'unique gouverneur ayant fondé une ville à l'Equateur, la ville de Zongo », a indiqué le président de l'ADECO. "Mukamba nous a dit lors de la création du parti que l'ADECO est un manguier qui portera des fruits. Ces fruits, c'est nous la jeunesse et les cadres du parti. Nous constituons ainsi ses héritiers politiques", a-t-il renchéri.

Pour Léonard Nsabua, la raison pour laquelle le Patriarche est toujours sur cette terre des hommes, c'est parce que Dieu trouve qu'il n'a pas encore achevé sa mission. L'ancien Gouverneur de l'Equateur a pris le temps de préparer sa relève.

« Il nous a dit, pour être un bon politicien, il faut se dire des vérités en face, être de bons collaborateurs, de bons organisateurs et être éveillé », s'est confié le président de l'ADECO qui est parvenu à ce poste après avoir gravi les différents échelons dudit parti sous l'encadrement de Jonas Mukamba.

Aujourd'hui, à en croire Léonard Nsabua, l'Alliance des Démocrates Congolais figure parmi les poids lourds des Forces Politiques et Alliés à l'UDPS avec ses candidats Députés alignés dans tous les quatre coins de la République. La considération de tous et l'humilité, telles sont les qualités principales de l'ancien PAD de la MIBA.