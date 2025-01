Congo-Kinshasa: Gestion rigoureuse, résultats palpables, CGEA - Gilbert Kabanda et Steve Muanza déterminés à matérialiser la vision de Félix Tshisekedi !

Gestion rigoureuse au rendez-vous. Engagement sans relâche pour des actions à impact visible. Mobilisation totale pour des résultats palpables. Depuis deux ans et demi, en effet, le Commissariat Général à l'Energie Atomique est aligné sur la voie de la bonne gouvernance. Grâce à la clairvoyance du Professeur Steve Muanza Kamunga, une forte dynamique y est instaurée, suivant la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon plusieurs experts du secteur, qui reconnaissent l'apport déployé par Gilbert Kabanda en sa qualité du Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation technologique.

Le Commissariat Général à l'Energie Atomique, cette institution impliquée dans de nombreux domaines sensibles et vitaux de la vie nationale, autrefois dirigée par le savant congolais Malu wa Kalenga, avait, en effet, perdu ses lettres de noblesses. A seulement deux ans et demi d'une gestion rigoureuse axée sur un élan réformateur, le Professeur Steve Muanza Kamunga a su impulser une dynamique de transformation profonde, faisant de cet établissement public un modèle de modernisation et d'innovation.

A travers des initiatives audacieuses et une gestion rigoureuse, le CGEA s'est imposé comme un modèle de modernisation et de progrès, tant sur le plan scientifique, managériale que social. On se demande d'ailleurs comment on a pu laisser à la dérive ce patrimoine stratégique du pays, symbole de sa puissance et de son aura dans le monde. Triste feuilleton d'un échec collectif.

Il faut imaginer qu'un centre comme le CGEA qui abrite la machine la plus sensible du pays, le réacteur nucléaire, n'avait pas d'eau, pas de toilettes salubres, ni de système de sécurité moderne d'accès au réacteur ou encore de mécanisme pour protéger le réacteur des orages, nombreux et dangereux pour une installation de ce type. Et il y avait bien pire. Englué dans des montages financiers hasardeux, le CGEA avait plus de passé que d'avenir. On se demande encore comment cela a-t-il pu arriver !

Les avancées remarquables actuelles n'auraient pas été possibles sans le soutien visionnaire de l'actuel Ministre de la Recherche Scientifique, Son Excellence Gilbert Kabanda Kurhenga, dont l'accompagnement stratégique a joué un rôle clé dans la réalisation de ces succès. Il faut saluer aussi, par ailleurs, le ministre précédent, José Mpanda Kabangu, qui avait permis en son temps l'installation du Commissaire Général dans des conditions optimales et avait initié des innovations dont l'actuelle équipe au ministère de la recherche scientifique assure la continuité et l'amélioration.

Un Commissariat Général à l'Energie Atomique en Pleine Renaissance : le Pari Réussi du Professeur Docteur Steve Muanza Kamunga.

L'un des projets les plus emblématiques du renouveau du CGEA est le redémarrage du réacteur nucléaire de recherche TRICO 2. Cet équipement historique, successeur du premier réacteur nucléaire fonctionnel d'Afrique, était à l'arrêt depuis 20 ans, témoignant de la lente érosion d'un patrimoine scientifique unique. Le Commissaire Général, avec le soutien du Président de la République, a entrepris de redonner vie à ce joyau, symbole de la fierté nationale. Pour ce faire, un plan stratégique rigoureux a été élaboré et soumis au Gouvernement, comprenant des étapes claires et des objectifs chiffrés. Cette initiative illustre la volonté inébranlable de repositionner la RDC comme un acteur clé dans le domaine nucléaire en Afrique.

En parallèle, d'autres projets structurants ont vu le jour. Le CGEA s'est engagé dans la construction de trois infrastructures d'envergure: un Centre de Diagnostic Multidisciplinaire, d'Oncologie et de Radiothérapie, un Centre National de Radiopharmacie et une Ecole Nationale Supérieure de Sciences et Techniques Nucléaires. Ces projets, soutenus par des collaborations nationales et internationales, promettent de révolutionner les secteurs de la santé et de la formation scientifique en RDC.

Ces centres répondront à des besoins cruciaux notamment, dans le traitement du cancer et la formation de la prochaine génération de chercheurs et de techniciens nucléaires. Il est utile de noter la cohérence de ces projets : les radiotraceurs utilisés dans les diagnostics multidisciplinaires sont fabriqués, à proximité immédiate et juste avant, dans ce qu'on appelle une radiopharmacie.

On ne peut pas faire mieux en termes de cohérence ! Qui va travailler dans ces deux centres de haute technologie ? Les jeunes gens formés à l'Ecole Nationale Supérieure de Sciences et Techniques Nucléaires, école créée en collaboration avec l'Université de Kinshasa et qui sera bâtie sur le site même des deux autres bâtiments que sont les centres de radiopharmacie et de radiothérapie.

Il faut noter que le CGEA a acquis tous les plans architecturaux de ces bâtiments. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le CGEA a assuré l'organisation réussie de deux colloques internationaux sur le cancer qui ont attiré, au total, plus de 500 participants dont des médecins et des physiciens médicaux locaux et internationaux, renforçant la réputation du CGEA sur la scène mondiale.

La présence du ministre de la recherche scientifique, S.E.M. le Dr Gilbert Kabanda Kurhenga, du ministre de la santé, S.E.M. le Dr Roger Kamba Mulamba, et du coordonnateur de la couverture santé universelle de la présidence, S.E.M. le Dr Polydor Mbongani Kabila, a salué la pertinence de ces assises. Le CGEA, avec l'avènement de Steve Muanza, devient le fer de lance de la lutte contre le cancer en R.D. Congo.

Le site du CGEA, autrefois vétuste, a également bénéficié d'une modernisation significative. Le site est désormais régulièrement assaini, alors que quelques décharges à ciel ouvert s'amoncelaient derrière les bâtiments. Les sanitaires ont été rénovés et un forage réhabilité pour assurer un approvisionnement fiable en eau. Dans une démarche de sécurité, des paratonnerres et des parafoudres ont été installés pour protéger les infrastructures sensibles, notamment le bâtiment du réacteur TRICO 2 et la salle des serveurs informatiques. Ces efforts témoignent d'une attention particulière portée aux conditions de travail des agents et à la protection des équipements critiques.

La gestion du patrimoine immobilier du CGEA, qui avait connu quelques irrégularités, a été remise en ordre grâce à la reconstitution des titres de propriété perdus, notamment pour le parc immobilier de Righini et un terrain stratégique de trois cent quatre-vingt hectares à Menkao. Ce travail de fond renforce non seulement la crédibilité de l'institution, mais aussi sa capacité à se projeter dans l'avenir.

Le Professeur Muanza a également instauré une culture de sécurité rigoureuse au sein du CGEA. Les accès au site sont désormais strictement contrôlés par dispositif de sécurité automatisé avec système de détection des métaux ; des formations spécifiques des agents sur la gestion des risques et la lutte anti-incendie ont été mises en place. Le système d'extinction des incendies du bâtiment du réacteur TRICO 2, qui était en panne depuis plus d'une décennie, a été réparé. Par ailleurs, un projet ambitieux de création de portiques de détection automatiques de la radioactivité aux frontières du pays a été conçu, démontrant l'engagement du CGEA à contribuer à la sécurité nationale et internationale.

L'institution a également pris un virage technologique. Sous la houlette du Commissaire Général, une section informatique a été créée, accompagnée du premier Data Center du CREN-K, inauguré en 2023. Ce centre de données est désormais le coeur névralgique de la gestion numérique du CGEA, qui dispose également d'un nouveau site web, d'un intranet et d'adresses e-mail institutionnelles. Des ordinateurs portables ont été fournis au personnel. Ces avancées marquent une modernisation essentielle, ouvrant la voie à une gestion plus efficace et transparente.

La formation continue a été un autre pilier central du mandat du Professeur Muanza. Des cours d'informatique et d'anglais ont été dispensés au personnel. Des agents ont été envoyés à l'étranger pour acquérir des compétences de pointe, tandis que des séminaires sur la physique nucléaire et ses applications ont été organisés localement. Le CGEA aura formé d'ici trois ans trois nouveaux docteurs en physique subatomique formés dans de grands centres de recherche parmi les plus avancés du monde. Il faut ajouter à cela une dizaine d'agents formés au niveau master ou en diplôme spécial sur les questions nucléaires.

Localement, une étape historique a été franchie avec la création d'un master en Physique Subatomique à l'Université de Kinshasa, en partenariat avec des institutions internationales. Rien n'est laissé au hasard, le CGEA prépare méthodiquement la relève scientifique de qualité de la meilleure des manières, essentielle pour soutenir les ambitions du CGEA.

Le CGEA s'est également affirmé sur la scène internationale. La visite du Directeur Général de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), M. Rafael Mariano Grossi, a marqué une étape clé dans le rayonnement de l'institution. Cette visite, première du genre en RDC, qui est pourtant membre de l'AIEA depuis 1961, a permis de renforcer les partenariats internationaux et de positionner le CGEA comme un acteur incontournable dans le domaine nucléaire.

Améliorations Sociales et Salariales

La nouvelle direction a mis en place une politique de valorisation du personnel à Kinshasa et en province, avec une augmentation significative et une harmonisation des primes grâce à une meilleure gestion financière. En reconnaissance de leurs efforts, des vivres sont distribués à la fin de l'année et une prime de fin d'année versée, un geste apprécié par les employés qui a renforcé leur motivation et leur engagement. De l'aveu même des agents, aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, c'est du jamais vu au CGEA.

Les problèmes de livraison de voitures, laissés en suspens par les équipes précédentes, sont quasiment résolus. Désormais, les agents disposent, grâce au CGEA, de véhicules individuels nécessaires pour mener à bien leurs missions, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle. Des bus de transport collectifs ainsi que des véhicules de travail pour l'antenne et les postes en province, ont été achetés neufs en 2023. Et pour ceux qui disposent de leurs propres véhicules, le Commissaire Général a instruit d'améliorer le remboursement des frais de carburant sous forme d'indemnités kilométriques dont le montant sont loin de ce qui était donné autrefois.

Enfin, une gestion financière rigoureuse a permis de rationaliser les dépenses. Ces gains financiers ont été réinvestis dans des projets ambitieux et dans l'amélioration des conditions de travail des agents. Il faut citer la prime KAMPA de l'Etat qui améliore sensiblement les revenus des agents, prime attendue depuis des lustres et finalement obtenue grâce aux efforts du Commissaire Général, le Prof. Dr. Steve Muanza.

En seulement deux ans et demi, le Professeur Docteur Steve Muanza Kamunga a démontré qu'avec une vision claire et un leadership déterminé, il est possible de transformer une institution en difficulté en un modèle d'excellence. Le CGEA est aujourd'hui un acteur clé du développement scientifique et technologique en RDC, prêt à relever les défis de demain et à inspirer d'autres institutions à travers le continent.