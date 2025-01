L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a commémoré la Journée Nationale des Martyrs de l'Indépendance, samedi 4 Janvier 2025, au Centre Bondeko de Kinshasa, au cours d'une matinée politique tenue sous le thème : « L'édification de l'État socialiste en RD Congo ». Placée sous la direction du Sénateur honoraire Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Président National de l'UDS, cette manifestation a connu la participation de plusieurs membres de l'UDS et de quelques invités de marque dont messieurs Shambuyi Kalala Kabua ka Ntanda, Président National du CPL et Secrétaire honoraire à l'organisation des masses de l'ex-AFDL, et Johnny Luboya Mukadi Kaba, Président National de l'ADPD.

Trois temps forts ont marqué l'évènement, à savoir le message de l'ancien Secrétaire à l'organisation des masses de l'AFDL, la présentation des membres du Comité Directeur de l'UDS et le discours de circonstance du Président National de l'UDS.

Après la présentation des membres de l'exécutif national de l'UDS, M. Shambuyi Kalala Kabua ka Ntanda a brièvement retracé la portée historique de la date du 4 Janvier 1959 en mettant l'accent sur l'adhésion des masses populaires à un projet politique comme elle avait adopté l'idée de l'indépendance immédiate défendue par le MNC de Patrice-Emery Lumumba après sa participation à la Conférence d'Accra en 1958.

Le Président National de l'UDS a, enfin, pris la parole. Dans son mot, il a exprimé son soutien à la démarche visant la mise en place d'une Constitution adaptée aux réalités du pays, affirmant son appui sans condition au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M. Crispin Kabasele a, sur un autre chapitre, situé les circonstances des émeutes du 4 Janvier 1959 qui avaient débouché sur la tenue de la Table-Ronde belgo-congolaise de Bruxelles en Belgique du 20 Janvier au 20 Février 1960 et sur la fixation de la date de l'indépendance au 30 Juin 1960.

Il a ensuite brossé le bilan sombre des 66 ans de la gouvernance congolaise depuis l'indépendance nominale de la République Démocratique du Congo qui ne s'est pas encore débarrassée de l'impérialisme, du fascisme et de la tutelle des anciens colonisateurs.

À cause de la mainmise des impérialistes, la République Démocratique du Congo se fait continuellement exploitée tandis que le Peuple congolais croupit dans la misère noire. « Toutes les politiques libérales et néolibérales imposées par les impérialistes et pratiquées dans notre pays ont littéralement échoué, a-t-il insisté.

Selon lui, le socialisme se présente comme une alternative crédible au capitalisme prédateur qui sévit en République Démocratique du Congo. Il en a profité pour donner des exemples des pays socialistes qui ont réussi comme la Chine, la RPD de Corée et autres Venezuela.

Le Président Crispin Kabasele Tshimanga a également défendu le choix du socialisme adopté par l'UDS pour le développement intégral et harmonieux de la République Démocratique du Congo. Il a brossé au hasard la faillite d'un grand nombre de secteurs de la vie nationale qui ont connu une regrettable régression depuis l'indépendance. Pour l'UDS, le socialisme devrait être la voie salutaire pour notre pays.

Il a conclu son intervention par fixer l'opinion nationale que le combat de la libération du Peuple Congolais du joug impérialiste et néocolonial sous la bannière du socialisme se fait au nom des Martyrs de l'indépendance, de Patrice-Emery Lumumba, Pierre Mulele, M'Zee Laurent-Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi wa Mulumba.

Par ailleurs, l'ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela, madame Laura Suarez, a adressé un message de solidarité aux cadres et membres de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, réunis dans le cadre de cette matinée politique.