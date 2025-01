Afrique: 2025 - Une année capitale pour le football africain

La Confédération Africaine de Football (CAF) s'apprête à vivre une année 2025 d'une grande intensité, marquée par des compétitions de haut niveau tant pour les clubs que pour les sélections, faisant ainsi de cette année l'une des plus animées de son histoire.

L'engagement de la CAF pour promouvoir le football féminin et les catégories de jeunes, enrichit considérablement le calendrier, avec des événements majeurs à ne pas rater. Le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc (CAN), ainsi que celui de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2024 au Maroc (CAN Féminine), marquera cette année comme un tournant dans l'évolution du football en Afrique.

Les interclubs, les tournois destinés aux jeunes et le football scolaire sont aussi au programme, avec l'objectif de favoriser l'expansion du football sur le continent.

Voici un aperçu des principaux événements de la CAF en 2025 :

CHAMPIONNAT AFRICAIN DES NATIONS CAF TOTALENERGIES 2024

1-28 FÉVRIER 2025

La huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024 sera, pour la première fois, co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Cette compétition, qui met à l'honneur les joueurs de leurs championnats nationaux, verra la participation de 19 équipes, avec le Sénégal, tenant du titre, aspirant à ajouter une nouvelle couronne à son palmarès.

14e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA CAF

12 MARS 2025

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF réunira les 54 associations membres au Caire, en Égypte. Ce rassemblement sera l'occasion de renouveler certains membres du Comité Exécutif, d'élire le Président de la CAF, et de désigner les représentants africains au sein du Conseil de la FIFA.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS U-17 CAF TOTALENERGIES MAROC 2025

30 MARS - 19 AVRIL 2025

Le Maroc sera l'hôte de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies, un tournoi qui déterminera les 10 nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025™. Le Sénégal, champion en titre, tentera de conserver sa couronne après sa victoire contre le Maroc en 2023.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS U-20 CAF TOTALENERGIES CÔTE D'IVOIRE 2025

26 AVRIL - 18 MAI 2025

La Côte d'Ivoire sera le théâtre de la compétition phare de la catégorie U-20, où les meilleures équipes du continent s'affronteront pour décrocher le titre continental ainsi qu'une des quatre places attribuées à l'Afrique pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025. Le Sénégal, couronné champion en 2023, mettra tout en oeuvre pour défendre son titre.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION CAF TOTALENERGIES CAF 2024/25

16 AOÛT 2024 - 25 MAI 2025

La saison 2024/25 de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies se conclura par une finale aller-retour prévue les 17 et 25 mai 2025. Les équipes s'affronteront pour succéder au Zamalek, tenant du titre, et pour remporter le prestigieux trophée continental.

LIGUE DES CHAMPIONS CAF TOTALENERGIES CAF 2024/25

16 AOÛT 2024 - 1 JUIN 2025

La finale de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies 2024/25 se déroulera les 24 mai et 1er juin 2025. Al Ahly, le tenant du titre avec quatre victoires sur les cinq dernières saisons, tentera de conserver son titre face à de nouveaux challengers déterminés à renverser l'ordre établi.

CHAMPIONNAT AFRICAIN DE FOOTBALL SCOLAIRE 2025

DATE À CONFIRMER

Les meilleurs talents issus des compétitions nationales et zonales s'affronteront lors des finales continentales de la troisième édition du Championnat Africain de Football Scolaire. La Tanzanie, couronnée chez les garçons, et l'Afrique du Sud, sacrée chez les filles en 2024, chercheront à défendre leurs titres.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS FÉMININE CAF TOTALENERGIES CAF MAROC 2024

5 - 26 JUILLET 2025

Les équipes féminines les plus talentueuses se réuniront au Maroc pour l'édition 2024 de la CAN Féminine. L'Afrique du Sud, tenante du titre après son sacre historique en 2022, défendra son trophée face aux grandes puissances du continent, dont le Nigeria et la Zambie.

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE DE LA CAF 2025

8 - 23 NOVEMBRE 2025

La cinquième édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF se tiendra en novembre, avec TP Mazembe, le champion en titre, résolu à défendre son trophée. Cette édition marquera une hausse des primes, le vainqueur recevant 600 000 USD, tandis que chaque finaliste se verra garantir un minimum de 150 000 USD.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS CAF TOTALENERGIES MAROC 2025

21 DÉCEMBRE 2025 - 18 JANVIER 2026

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, l'événement sportif majeur du continent, fera son grand retour en 2025 avec 24 équipes en quête de la suprématie africaine. Après le succès retentissant du tournoi en Côte d'Ivoire en 2024, cette édition promet d'être encore plus spectaculaire, offrant une finale mémorable pour couronner une année inoubliable.

Pour télécharger le calendrier de la CAN CAF TotalEnergies 2025 en français pour un usage éditorial, cliquez ici.