Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a adressé des messages de Noël aux Chrétiens Éthiopiens

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur de la paix et de la réconciliation, établissant des parallèles avec ce que la naissance du Christ a transmis selon lui.

Dans son message de Noël transmis à la veille du Noël éthiopien aujourd'hui, le Premier ministre Abiy a souligné que la paix durable n'est pas obtenue par la force, mais par l'amour et la compréhension, soulignant qu'embrasser la paix et la réconciliation offre une victoire profonde à remporter, submergée par une vision puissante et une plus grande capacité.

Il a affirmé la conviction du gouvernement selon laquelle la grande majorité des Éthiopiens aspirent aux dividendes de la paix.

Dans son message, le Premier ministre Abiy a cité des références où Dieu l'Incarné démontre sa volonté de réconciliation avec les êtres humains.

Il a cité le mystère de Dieu le Tout-Puissant descendant du ciel sur terre en tant qu'enfant vulnérable dans l'humilité à Bethléem.

Selon lui, cet acte illustre le sacrifice ultime que Dieu a payé pour la paix et la réconciliation des êtres humains, au mépris de sa puissance divine et de sa toute-puissance pour le plus grand bien de l'humanité.

Le Premier ministre Abiy a fait des parallèles avec la situation actuelle en Éthiopie, suggérant que certains considèrent la paix et la réconciliation comme des signes de faiblesse, optant pour le recours à la force.

Il a fermement dévoilé que la quête de paix du gouvernement n'est pas née de la faiblesse, mais plutôt d'une profonde conviction qu'il s'agit de la solution la plus durable et la plus transformatrice, capable de guérir les blessures et de favoriser un héritage d'harmonie pour les générations futures.

Le Premier ministre a souligné que le choix de la paix et de la réconciliation est la marque d'un dirigeant fort et visionnaire, suivant l'exemple divin de sacrifice de Dieu.

Il a affirmé que le gouvernement reste déterminé à tendre la main à la paix et à la réconciliation, comprenant que la véritable paix vient de l'amour, et non de la force.

Il a souligné qu'en choisissant la voie de la paix, tous peuvent sortir victorieux.

Le Premier ministre a appelé les Éthiopiens à apporter leur contribution à la construction d'une nation pacifique.

Il a réitéré l'engagement du gouvernement à donner la priorité aux solutions pacifiques, à travailler avec tous ceux qui luttent pour la paix et à honorer la cause de la paix pour laquelle beaucoup ont fait un sacrifice.