Ile Maurice: L'aménagement d'un bureau de la NLTA, une initiative prometteuse pour dynamiser le commerce

Le Victoria Urban Terminal (VUT), à Port-Louis, s'apprête à connaître une transformation importante avec l'aménagement d'un bureau de la National Land Transport Authority (NLTA) à l'étage du bâtiment. Cette initiative vise à augmenter le flux de personnes circulant dans la zone afin d'attirer davantage de clients pour les marchands qui y opèrent. Les travaux devraient commencer dès ce mois-ci.

Depuis un certain temps, les marchands, notamment les marchands ambulants, rencontrent des difficultés pour exercer leurs activités à Port-Louis. Ces derniers sont souvent confrontés aux policiers qui leur demandent de cesser leurs opérations dans les rues de la capitale. L'ancien gouvernement avait proposé de les reloger dans le VUT afin de les aider à travailler dans un environnement plus structuré. Toutefois, les marchands se sont plaints du faible nombre de personnes fréquentant ce lieu, ce qui affectait leurs activités commerciales.

Pour résoudre ce problème, une rencontre a eu lieu lors d'une site visit entre les marchands et plusieurs ministres, dont le ministre du Transport, Osman Mahomed, le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, et son junior minister, Fawzi Allymun. Lors de cet échange, les marchands ont exprimé leurs préoccupations et le ministre Osman Mahomed a proposé une solution : l'installation d'un bureau de la NLTA au sein du VUT. Cette mesure a été favorablement accueillie par les marchands, qui espèrent que cela entraînera une augmentation de la circulation de personnes et, par conséquent, plus de clients pour leurs commerces. Une initiative très attendue cette année qui va vraisemblablement en soulager plus d'un.