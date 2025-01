Gabon: Le Chef de l'Etat s'entretient avec les responsables de la CNAMGS

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré ce jour une délégation des responsables de la Caisse Nationale d'assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) conduite par le Pr Adrien Moungoungou et Nadine Nathalie Awanang épouse Anato, respectivement ministre de la Santé et ministre des Affaires Sociales.

Cette rencontre à laquelle prenaient également part le syndicat des pharmaciens, l'Office pharmaceutique national et les représentants de Pharmagabon a permis au Chef de l'État de s'imprégner de la situation qui a conduit à la suspension des services de la CNAMGS auprès des pharmacies depuis le 1er janvier 2025.

En effet, qualifiant cette décision d'irresponsable face aux efforts de stabilisation, notamment le règlement de la dette, le Chef de l'État a appelé à une résolution des conflits à travers des moyens constructifs, tout en rappelant que l'intérêt des gabonais doit primer.

Le Chef de l'État a également profité de cette rencontre pour annoncer des mesures qui visent à renforcer le secteur pharmaceutique, notamment la centralisation des achats et des fonds auprès de l'Office Pharmaceutique National (OPN), l'autonomisation, des pharmacies des structures hospitalières et l'obligation pour le privé de s'approvisionner via l'OPN.

Pour ce qui est de la CNAMGS, des réformes de gestion et un meilleur suivi des Gabonais Économiquement Faibles ont été ordonnés. Par ailleurs, le Président de la République a appelé au respect des droits du travail au sein des différentes entités.

À l'issue de ces échanges, le Président de la Transition a donné des instructions afin que les assurés de la CNAMGS soient à nouveau servis au sein des officines.

CTRI