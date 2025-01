Angola: Début d'une campagne nationale pour nettoyer les plages et les rivières

Luanda — Une campagne nationale de nettoyage des plages et des rivières, afin de sensibiliser tous à l'importance de préserver l'environnement», a été inaugurée samedi, à Nova Marginal de Luanda, par le ministère de l'Environnement (MINAMB).

Avec la participation de plus de deux cents personnes, la campagne ayant pour devise « Plages et rivières propres, protégeons notre pays », vise à redonner la dignité aux bandes de sable des plages de Savana, São Tomé, Ilha do Mussulo, des rivières de Luanda et d'autres points du pays, grâce à un nettoyage périodique.

La campagne, à laquelle ont participé des militaires de la Force Aérienne Nationale (FAN), de la Marine Angolaise (MGA), des volontaires et des travailleurs des entreprises d'assainissement de base, s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de l'environnement, dont le point culminant sera la tenue de la Conférence internationale sur la biodiversité et les zones de conservation le 31 janvier, à Luanda.

La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, a déclaré que plus qu'un acte de nettoyage, la campagne est une leçon pratique de citoyenneté et de préservation de l'environnement, soulignant que l'activité se poursuivra dans les prochains jours dans les provinces d'Icolo e Bengo et Bengo.

La ministre a affirmé que cet effort commun reflète le message selon lequel avec un engagement, il est possible de transformer les espaces publics en des lieux plus agréables et accueillants, en particulier pendant la période de baignade, lorsque les plages deviennent la destination préférée de nombreuses familles.