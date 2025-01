Angola: Des investissements dans l'agriculture amènent l'Union africaine à Kampala

Luanda — La mobilisation de davantage d'investissements pour l'agriculture et le renouvellement de l'engagement d'allouer 10% des budgets annuels au secteur figurent parmi les principaux objectifs du prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA), qui se déroulera du 9 au 11 de ce mois, dans la capitale de l'Ouganda, Kampala.

L'événement devrait réunir des Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Union africaine, des ministres des Affaires étrangères et de l'Agriculture et des experts dans le domaine, ainsi que des représentants d'organisations régionales, de la jeunesse, des femmes, de la société civile, des universitaires et des partenaires de développement.

Les travaux du sommet, consacrés au Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA), culmineront avec l'adoption de la Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables sur le continent.

Selon le projet de Déclaration qui sera présenté lors de la réunion, à laquelle participera l'Angola, les dirigeants africains entendent mobiliser au moins 100 milliards de dollars américains en investissements pour les systèmes agroalimentaires africains d'ici 2035.

Le document sera présenté par le ministre ougandais de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche, Frank Tumwebaze, en tant que président du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement.

En matière de dépenses, l'objectif est, outre les 10% des budgets annuels alloués à l'agriculture, de garantir qu'au moins 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) agroalimentaire soit réinvesti annuellement dans le secteur.

Pour atteindre ces objectifs, la réunion de Kampala recommandera, entre autres actions, l'augmentation des investissements publics et privés dans la transformation des systèmes agroalimentaires dans les pays africains, visant à promouvoir une croissance durable et l'innovation.

Les États membres de l'UA et les Communautés économiques régionales (CER) seront invités à intégrer la Déclaration de Kampala dans leurs plans d'investissement dans les systèmes agroalimentaires, jusqu'en 2028, en adoptant les meilleures pratiques de gouvernance en la matière liées aux principes du PDDAA.

Les travaux préparatoires du sommet de Kampala, au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement, commencent par une réunion ministérielle des titulaires du portefeuille de l'Agriculture suivie d'une autre réunion conjointe avec les ministres des Affaires étrangères.

La première comprendra, lors de la séance d'ouverture, une intervention de la commissaire de l'Union africaine à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable, la diplomate angolaise Josefa Sacko.

Au cours de la séance plénière, le ministre Frank Tumwebaze, du pays hôte, présentera la stratégie décennale et le plan d'action du PDDAA qui décrit les axes stratégiques pour la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique au cours des 10 prochaines années.

Le PDDAA est une initiative continentale de l'Agenda 2063 qui vise à aider les pays africains à éliminer la faim et à réduire la pauvreté en augmentant la croissance économique grâce à un développement axé sur l'agriculture.

De Maputo à Kampala

Présenté comme une structure fondamentale pour transformer l'agriculture à travers l'Afrique, le Programme a été lancé en 2003 avec la Déclaration de Maputo dans laquelle les Chefs d'État et de Gouvernement africains se sont engagés, pour la première fois, à consacrer 10 % des dépenses publiques à l'agriculture.

L'objectif de l'époque était d'atteindre un taux de croissance annuel de 6% du PIB agricole des pays africains.

En 2014, la Déclaration de Malabo a renforcé ces engagements et ajouté des buts et objectifs plus ambitieux à atteindre jusqu'en 2025, notamment l'éradication de la faim, la réduction de moitié de la pauvreté, le triplement du commerce agricole intra-africain et le renforcement de la résilience.

Cependant, le constat actuel est que les progrès sont insuffisants, selon les conclusions du quatrième rapport de révision biennale du PDDAA, présenté à l'Assemblée de l'UA en février 2024.

Les Chefs d'État et de Gouvernement réunis à Addis-Abeba, capitale éthiopienne et siège de l'UA, ont reconnu que le continent n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les buts et objectifs fixés à Malabo jusqu'en 2025.

Le rapport souligne donc l'urgence d'élaborer un programme post-Malabo axé sur la construction de systèmes agroalimentaires résilients, inclusifs et durables pour la décennie 2025-2035.