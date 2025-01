Angola: La présidente de l'AN appelle à la préservation de la paix

Lubango (Angola) — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a appelé dimanche, à Lubango, province de Huila, les Angolais à continuer à faire de la paix un dénominateur commun dans le pays.

Carolina Cerqueira s'exprimait devant la presse, en marge de la messe commémorative du Jubilé des 25 ans d'épiscopat de Dom Gabriel Mbilingi, qui se célèbre ce lundi 6 janvier.

La présidente de l'AN a souligné que les Angolais doivent être fiers du fait que l'Angola est l'un des rares pays africains où règnent la stabilité, la paix et la communion d'hommes et de femmes engagés à conduire le pays vers le développement et la prospérité.

"Ce n'est pas un hasard si d'ici un mois, le Président de la République, João Lourenço, sera président de l'Union africaine et, certainement, la paix sera la langue de l'Angola pendant son mandat", a-t-il rappelé.

D'autre part, Carolina Cerqueira a encouragé Dom Gabriel Mbilingi à continuer à être un homme de foi, de parole, d'action et défenseur des libertés, des droits de l'homme, de la prospérité et du bonheur des Angolais.

La présidente du Parlement angolais s'est dite flattée de partager cette date importante, car c'est une preuve claire de l'Église dynamique, participative et inclusive, qui se reflète dans les diverses manifestations religieuses et culturelles manifestées, principalement par les jeunes et les enfants.

Concernant l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, elle a indiqué qu'elle continuerait à être guidée par le respect de la pluralité, des institutions et de l'éthique, au service des Angolais.

Au cours de la messe célébrant les 25 ans de l'épiscopat de Dom Gabriel Mbilingi, un portrait de la vie et de l'oeuvre épiscopale de l'archevêque métropolitain de Lubango a été présenté.

La messe a réuni des députés, des membres du gouvernement et des fidèles venus de diverses régions du pays.

Dom Gabriel Mbilingi est l'actuel archevêque de Lubango, poste qu'il occupe depuis 2009.

Né dans la province de Bié, il a occupé, entre autres fonctions, celle de président de la Conférence épiscopale d'Angola et São Tomé (CEAST) pendant six ans, de novembre 2009 à novembre 2015.

Né le 17 janvier 1958, il a été ordonné diacre en octobre 1983 et prêtre en février 1984.