Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan - Mesures préventives face à une cargaison de nitrate d'ammonium suspecte

Le Port Autonome d'Abidjan (PAA) fait face à une situation exceptionnelle concernant une cargaison de nitrate d'ammonium transportée par le navire « ZIMRIDA », battant pavillon de la Barbade. Ce navire, chargé de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium - dont 3 000 tonnes prévues pour être déchargées à Abidjan - est arrivé en rade extérieure le 30 décembre 2024. Il devait accoster au port le 6 janvier 2025 à 16h GMT.

Cependant, en raison d'allégations relatives à une possible avarie de la cargaison, des mesures de précaution ont été immédiatement prises pour protéger les populations et les biens. Ainsi, le navire restera en rade extérieure, hors des eaux territoriales ivoiriennes, jusqu'à nouvel ordre.

Une réunion d'urgence est prévue le lundi 6 janvier 2025 à 9h30 GMT au siège du PAA. Elle réunira les services compétents de l'État, notamment le Port Autonome d'Abidjan et les Douanes ivoiriennes, ainsi que le propriétaire de la marchandise et le transporteur. L'objectif est d'évaluer la situation en profondeur et de déterminer les actions nécessaires.

La Direction Générale du PAA tient à rassurer les populations ivoiriennes : toutes les marchandises transitant par les ports ivoiriens font l'objet d'un contrôle rigoureux afin de garantir la santé et la sécurité des citoyens. En outre, le PAA, certifié à la norme environnementale ISO 14001 et au Code ISPS, veille à respecter les standards internationaux en matière de sûreté et de sécurité.

Les autorités promettent de traiter cette cargaison selon les règles en vigueur et d'informer la population des évolutions de l'affaire.

Avec cette démarche proactive, le Port Autonome d'Abidjan réaffirme son engagement à protéger les populations et à garantir des opérations portuaires sécurisées.