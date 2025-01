Sénégal: L'ouvrage 'Chefs et marabouts' de David Robinson revisite l'histoire d'Abdoul Bokar Kane

Dakar — Les éditions "Jimsaan" ont présenté, samedi, à la librairie L'Harmattan Sénégal, l'ouvrage "Chefs et marabouts" écrit par l'historien américain David Robinson et qui met en lumière la figure emblématique de l'almamy du Fouta, Abdoul Bokar Kane.

"Chefs et marabouts" est la version française du livre "Chiefs and Clerics : The History of Abdul Bokar Kan and Futa Toro, 1853-1891", publié en 1977.

La présentation a été marquée par les interventions d'éminents historiens, notamment celles des Sénégalais Ibrahima Thioub ancien recteur de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Abdoulaye Bathily, Penda Mbow, Mamadou Diouf et Boubacar Barry.

Selon le professeur Ibrahima Thioub, la lecture de "Chefs et marabouts", permet d'envisager l'explication de la défaite des "États de la Sénégambie" face aux puissances coloniales européennes.

"Les fractures, conflits, alliances et mésalliances sans fin au sein des classes puissantes de la Sénégambie se sont mutuellement affaiblies sous l'oeil (...) du colonisateur", a-t-il dit, saluant le travail effectué par Robinson.

Pour le professeur Abdoulaye Bathily, ce "travail remarquable" va contribuer à la "décolonisation de l'histoire" du content africain.

"Pour moi, c'est la dimension sociale de cette histoire qui m'intéresse beaucoup, et qui fait que je comprends mieux la société, les oppositions, les problèmes. Comment cette nation a été structurée, organisée ?", a, pour sa part, indiqué Pr Penda Mbow.

David Robinson, qui a reçu le titre de docteur honoris causa de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, en 2007, est un spécialiste reconnu de l'histoire de l'Afrique.

Il mène depuis plus de quarante ans des recherches sur l'Islam en Afrique de l'Ouest à l'université de Yale aux Etats-Unis et, depuis 1978, à l'université de l'État de Michigan, où il a reçu le titre de professeur émérite, en 1992.

Il est notamment l'auteur des ouvrages "Sociétés musulmanes et pouvoir colonial français au Sénégal et en Mauritanie 1880-1920", "La guerre sainte d'al-Hajj Umar : le Soudan occidental au milieu du XIXe siècle", "Le temps des marabouts. Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique Occidentale Française v.1880-1960".