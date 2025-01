Afrique: Le baobab est un super-aliment de plus en plus prisé dans le monde - Une mauvaise nouvelle pour cet arbre sacré du continent

analyse

Les baobabs poussent dans les régions arides et semi-arides d'Afrique et revêtent une grande importance culturelle et écologique. Certains de ces arbres sont vieux de plusieurs milliers d'années. Ces dernières années, la demande mondiale de produits à base de baobab a augmenté, en raison des bienfaits nutritionnels et sanitaires du fruit.

Cependant, cet engouement croissant est devenu une arme à double tranchant, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité de ces arbres ancestraux. Patrick Maundu, qui participe à un projet de recherche visant à documenter l'héritage du baobab au Kenya, explique ce qui peut être fait pour protéger l'arbre pour les générations futuress.

Où trouve-t-on des baobabs ?

L'arbre est originaire d'au moins 37 pays d'Afrique et de deux pays de la péninsule arabique. Le baobab africain (Adansonia digitata) est le plus répandu des huit espèces de baobabs connues. Il survit dans des conditions parmi les plus difficiles, depuis les rivages océaniques baignés d'eau salée jusqu'aux vastes savanes et forêts sèches. Quant aux autres, six sont originaires de Madagascar, et un du nord et de l'ouest de l'Australie.

Les baobabs sont des arbres uniques. Ils font partie des arbres qui vivent le plus longtemps au monde, certains d'entre eux ayant plus de 2 000 ans. Ils peuvent survivre à des sécheresses prolongées grâce à leur capacité à stocker l'eau dans leurs énormes troncs, qui peuvent atteindre un diamètre de 10 mètres ou plus. Le tronc a une étonnante capacité de régénération, repoussant facilement après avoir été endommagé par des humains à la recherche de fibres ou par des animaux sauvages comme les éléphants qui tentent d'étancher leur soif.

Contrairement à la plupart des arbres, qui sont ornés de feuillages luxuriants, le baobab reste souvent dépouillé pendant la majeure partie de l'année. Ses branches épaisses et dénudées s'étirent comme des bras squelettiques, lui conférant une apparence étrange et presque mystique.

Le baobab a une croissance lente. Il commence à fleurir et à produire des fruits vers l'âge de 20 ans. Cependant, dans de nombreuses régions, notamment les zones arides, les arbres ne donnent leurs premiers fruits que bien plus tard. Certains n'en produisant qu'à partir de 60 ans.

Quelle est la signification du baobab ?

Dans les cultures africaines, chaque partie du baobab est précieuse.

Les feuilles sont consommées comme légume nutritif. La pulpe du fruit, au goût acidulé, ajoute de la saveur aux aliments et aux boissons. La pulpe du baobab est riche en antioxydants, en vitamines (comme le complexe C et B), en fibres et en minéraux (comme le calcium, le fer et le magnésium).

Les graines sont une source d'huile pour l'industrie cosmétique. L'écorce interne est récoltée pour sa fibre, qui est tissée pour fabriquer des cordes et des paniers. Les cavités du tronc servent d'abri aux abeilles. La coque du fruit est utilisée pour fabriquer des ustensiles et d'autres articles ménagers. Les extraits d'écorce et de racine du baobab sont largement utilisés en médecine traditionnelle.

En raison de sa valeur, le baobab a inspiré de nombreuses légendes et mythes. De nombreuses communautés africaines considèrent l'arbre comme sacré et l'associent souvent à des esprits. C'est pourquoi diverses cérémonies et rituels se déroulent sous l'arbre.

D'un point de vue écologique, le baobab occupe une place importante dans le paysage, car il abrite une grande variété d'animaux sauvages, notamment des champignons, des insectes, des oiseaux, des reptiles, des chauves-souris et des singes. Son grand tronc sert de réservoir d'eau. Son système racinaire élaboré stabilise le sol et prévient l'érosion. Les feuilles qui tombent enrichissent le sol en nutriments.

En outre, le baobab agit comme une réserve de carbone. Cela signifie qu'il absorbe le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocke, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique.

Pourquoi la demande mondiale de baobabs monte-t-elle en flèche ?

La réputation du baobab en tant que super-aliment se répand. Cette évolution a été principalement alimentée par la reconnaissance de la pulpe de baobab comme ingrédient alimentaire par l'Union européenne et la Food and Drug Administration en 2008 et 2009, respectivement. Cela a ouvert la voie à son utilisation comme ingrédient dans les boissons, les aliments, les remèdes naturels et les cosmétiques.

Le Zimbabwe est devenu un précurseur dans ce secteur, ciblant agressivement le marché européen lucratif.

Pourquoi l'arbre est-il menacé ?

Le baobab est menacé sur plusieurs fronts. Sa croissance lente, sa taille gigantesque, sa longévité et sa valeur économique exposent l'arbre à de nombreux risques. Bien que certaines espèces de baobabs malgaches soient répertoriées comme étant en danger critique d'extinction ou en danger, le baobab africain ne l'est pas. Cependant, il existe des preuvesque certaines populations uniques de baobabs pourraient être en déclin dans certaines parties de l'Afrique, ce qui appelle à des mesures de conservation plus conscientes.

Le changement climatique est déjà en train de remodeler les écosystèmes dont dépendent les baobabs. Ces géants ancestraux ont besoin d'une humidité spécifique du sol et de l'air. Ils dépendent également de pollinisateurs spécifiques, comme les chauves-souris et les bébés buissons, pour leur reproduction. Cependant, la hausse des températures et la modification des régimes de précipitations perturbent ces équilibres, affectant la santé générale de l'arbre et sa capacité à se reproduire.

L'évolution des systèmes de croyances communautaires et des valeurs locales a également un impact. Le statut sacré du baobab s'estompe au fur et à mesure que la modernité se répand. Dans certaines communautés, l'arbre est désormais considéré comme une relique du passé. En outre, son vaste feuillage et les racines étendues du baobab sont en concurrence avec les autres cultures vivrières en termes d'occupation de l'espace et de valeur nutritive, dans un contexte de réduction de l'espace agricole. Ce qui fait que les populations ont de plus en plus tendance à couper l'arbre.

Le regain de l'intérêt commercial est une arme à double tranchant. La forte demande de pulpe de baobab suscite de sérieuses inquiétudes quant à l'interférence avec la régénération naturelle, la perte de diversité génétique et la santé des populations de baobabs. Le baobab est encore récolté à l'aide de méthodes rudimentaires - par exemple, en cognant les fruits du sol ou en grimpant sur des piquets incrustés dans le tronc - ce qui endommage l'arbre.

Cet intérêt commercial a fait naître une nouvelle menace : la biopiraterie. Cela a été observé au Kenya en 2022, lorsque des baobabs entiers ont été déracinés de manière controversée et exportés vers la Géorgie, en Europe de l'Est. Huit arbres ont été exportés, mais sont ensuite morts, ce qui a révélé l'absence de recherches préalables sur leur viabilité dans leur nouveau lieu de vie.

Cet incident a mis en lumière le manque de politiques appropriées et de cadres réglementaires pour protéger ces arbres importants contre l'exploitation, soulignant ainsi l'urgence de mettre en place des politiques spécifiques pour préserver le baobab.

Que faire pour protéger l'arbre?

Protéger le baobab exige plus que des efforts isolés.

Il faut combiner la protection culturelle et communautaire avec des actions de conservation et de gestion au niveau local. Des politiques et des cadres réglementaires stratégiques sont aussi nécessaires, ainsi qu'une collaboration aux niveaux national et international.

Ces politiques devraient inclure des programmes pour soutenir les moyens de subsistance des communautés, en développant les chaînes de valeur et en facilitant l'accès aux marchés pour les produits du baobab. Encourager des techniques de récolte durables, comme laisser suffisamment de fruits pour permettre la régénération, aidera à préserver les arbres et leur environnement.

James Kioko, qui fait partie de l'équipe de recherche travaillant avec le Dr Maundu sur la documentation de l'héritage du baobab au Kenya, est co-auteur de cet article.

Patrick Maundu, Ethnobotanist, National Museums of Kenya